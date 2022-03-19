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Neslihan Atagül'ün yeni projesi belli oldu!

Neslihan Atagül, Ocak 2021'de 'Sefirin Kızı'nda rol alırken hastalanmış, geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle diziyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu, eylül ayında ekranlara dönecek.

19.03.2022 - 13:02 |
Neslihan Atagül'ün yeni projesi belli oldu!

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Neslihan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide'yi canlandıracak.

PATRONUN EŞİ OLDU

29 yaşındaki başarılı oyuncunun yeni dizisinde patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı, diğeri ise Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu.

Yapımda Neslihan Atagül'e eşlik edip 'Kazım' ve 'Ahmet' karakterlerine hayat verecek erkek oyuncular henüz belli olmadı.

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