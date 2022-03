Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.