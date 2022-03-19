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MagazinHamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...
HaberlerMagazin Haberleri Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...
• 19 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan boşanmanın detayları da ortaya çıktı.

• 19 Mart 2022 - 11:53 • Son Güncelleme:
1Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...
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2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı.

2Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

3SELENİN GÖZYAŞLARI

SELEN'İN GÖZYAŞLARI

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı.

4Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.

5Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.

6Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı.

7Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

8UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK

"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik.

9Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı.

10Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

11EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

12HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL

"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

13Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

9 Şubat doğumlu şarkıcı, yaş gününe eşinin gelip gelmeyeceği soruları karşısında, "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

14Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...

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