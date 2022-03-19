Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşandı! Detaylar ortaya çıktı; ev, araba ve nafaka...
Yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan boşanmanın detayları da ortaya çıktı.
2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı.
EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK
Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.
"HAMDİ ÇANTACIM DEĞİL"
Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.