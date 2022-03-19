• 19 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
Demet Evgar'ın bebeği göründü! Levent Babataş'la sürpriz bir şekilde evlenmişti
Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yakın dostu Demet Evgar'ın nikahından özel anları paylaştı. Arslan'ın paylaştığı videoda 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.
• 19 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
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BEBEK BEKLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Öte yandan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Üç aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
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