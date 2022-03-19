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MagazinDemet Evgar'ın bebeği göründü! Levent Babataş'la sürpriz bir şekilde evlenmişti
HaberlerMagazin Haberleri Demet Evgar'ın bebeği göründü! Levent Babataş'la sürpriz bir şekilde evlenmişti
• 19 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Demet Evgar'ın bebeği göründü! Levent Babataş'la sürpriz bir şekilde evlenmişti

Son olarak 'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan Gülcan Arslan, yakın dostu Demet Evgar'ın nikahından özel anları paylaştı. Arslan'ın paylaştığı videoda 3.5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

• 19 Mart 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti
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Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, altı yıldır devam eden birlikteliklerini aile arasında kıyılan nikahla mutlu sona dönüştürdüler. Çiftin nikahını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.

2Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti

Evgar’ın nikah şahitliğini çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk yaparken, Levent Babataş’ın nikah şahitliğini de çiftin yakın arkadaşları Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak üstlendi.

3Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti

Pandemi nedeniyle aile arasında yapılan nikah töreninin ardından; Evgar-Babataş çiftinin düğünü dostlarının da katılımı ile yaz aylarında gerçekleşecek.

4BEBEK BEKLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

BEBEK BEKLEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk 'İyi Niyet Elçisi' seçilen Demet Evgar, geçtiğimiz haftalarda bebek beklediği iddialarıyla gündeme gelmişti. Üç aylık hamile olduğu öne sürülen Evgar, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

5BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

BELİRGİNLEŞEN KARNI GÖZÜKTÜ

Nikahtan özel anları ise Evgar'ın yakın dostu Gülcan Arslan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaştığı bir videoda Evgar'ın karnının bir hayli büyüdüğü görüldü.

6Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti

Geçtiğimiz temmuz ayında da Demet Evgar-Levent Babataş çift, Asmalımescit'te bir mekanda görüntülenmişti.

7Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti

Müzik eşliğinde romantik dakikalar geçiren çift, sık sık birbirine sarılarak şarkı söylemişti. Gazetecileri fark eden ikili, apar topar mekandan ayrılmıştı.

8Demet Evgarın bebeği göründü Levent Babataşla sürpriz bir şekilde evlenmişti

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