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MagazinAslı Turanlı'dan dikkat çeken cevap! 'Güzelliğin dezavantajları var'
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• 19 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:

Aslı Turanlı'dan dikkat çeken cevap! 'Güzelliğin dezavantajları var'

Ekranlara tekrardan dönmeye hazırlanan Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. "Güzelliğin dezavantajını yaşıyor musunuz?" sorusuna oyuncu, dikkat çeken bir yanıt verdi.

• 19 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
1Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var
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Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi şıklığıyla da dikkat çekti. Siyah kombiniyle göz kamaştıran oyuncu Turanlı, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

2Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var

Yakın zamanda yeni bir televizyon programına başlayacağını belirten Turanlı, dizi projelerinde yer almamasıyla ilgili; "Yapımcılar genellikle erkek olunca onların istekleri farklı oluyor.

3Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var

Ben de onların isteklerini karşılamayınca maalesef tıkanıyor bazı şeyler. Burada genelleme yapmıyorum, çok iyi yapımcılar var. Onları tenzih ediyorum" diye konuştu.

4GÜZEL GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

"GÜZEL GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Güzelliğin dezavantajını yaşıyor musunuz?" sorusuna oyuncu, "Beni güzel gördüğünüz için öncelikle teşekkür ederim ama güzelliğin avantajları kadar dezavantajları da var maalesef" cevabını verdi.

5ESTETİK Mİ YAPTIRDI

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde 101 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.

6Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var

Yüzündeki değişimle herkesi şaşkına çeviren 28 yaşındaki oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti. Adeta bambaşka biri olan Turanlı’nın; dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görülmüştü.

7Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var

Takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum alan Aslı Turanlı'nın sosyal medyada gündem olan paylaşımı...

8Aslı Turanlıdan dikkat çeken cevap Güzelliğin dezavantajları var

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Aslı Turanlı'dan dikkat çeken cevap! 'Güzelliğin dezavantajları var'

Aslı Turanlı'dan dikkat çeken cevap! 'Güzelliğin dezavantajları var'