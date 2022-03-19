• 19 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
Aslı Turanlı'dan dikkat çeken cevap! 'Güzelliğin dezavantajları var'
Ekranlara tekrardan dönmeye hazırlanan Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de görüntülendi. "Güzelliğin dezavantajını yaşıyor musunuz?" sorusuna oyuncu, dikkat çeken bir yanıt verdi.
• 19 Mart 2022 - 12:34 • Son Güncelleme:
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Aslı Turanlı, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. 28 yaşındaki güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi şıklığıyla da dikkat çekti. Siyah kombiniyle göz kamaştıran oyuncu Turanlı, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.
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