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MagazinMiray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi
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Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi

Magazin dünyasında son dönemin gözde çiftlerinden Oğulcan Engin (31) ile oyuncu Miray Daner (23), önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

26.02.2022 - 11:57 |
Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'Yaza evlenecekler' şeklindeki iddiayı yalanlayan Miray Daner ile işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, mekandan el ele çıktı.

"ACELEMİZ VAR"

Basın mensuplarının sorularına cevap vermemeyi tercih eden ünlü çift, “Acelemiz var kusura bakmayın” diyerek, kendilerini bekleyen araçlarına bindiler.

Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi

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