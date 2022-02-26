Miray Daner ve Oğulcan Engin el ele görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan 'Yaza evlenecekler' şeklindeki iddiayı yalanlayan Miray Daner ile işletmeci sevgilisi Oğulcan Engin, mekandan el ele çıktı.

"ACELEMİZ VAR"



Basın mensuplarının sorularına cevap vermemeyi tercih eden ünlü çift, “Acelemiz var kusura bakmayın” diyerek, kendilerini bekleyen araçlarına bindiler.