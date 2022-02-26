Survivor birleşme partisinde büyük sürpriz! Acun Ilıcalı ismi açıkladı...

Survivor All Star 2022 tüm heyecanıyla devam ederken, Acun Ilıcalı eğlenceli anları ekrana taşıyacak olan birleşme partisiyle ilgili bilgiler paylaştı.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Survivor eleme konseyinde Ilıcalı, “Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. İki takımdan da 11'er yarışmacı olacak. Birleşme partisini Mart sonunda yapacağız'' ifadelerini kullandı.

EDİS SAHNEYE ÇIKACAK



Tv8’de yayınlanan Survivor Ekstra programında ise 52 yaşındaki ünlü televizyoncu, Survivor All Star 2022’nin birleşme partisiyle ilgili detayları açıkladı. Ilıcalı, birleşme partisinde ünlü şarkıcı Edis’in konser vereceğini duyurdu.