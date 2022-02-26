Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...
Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile görüntülenmesinden sonra eski aşkı Çağrı Telkıvıran'dan karşı hamle geldi. Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi. Mekanı ayrı ayrı terk eden ikiliden Telkıvıran, Bekiroğlu ile ayrılığıyla alakalı konuştu.
Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti.
BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!
Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.
YENİ BİR AŞK MI?
Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi.
"MASKELER DÜŞTÜ, AŞIKLAR GÖRÜNDÜ"
Dikkat çekici husus ise Kubilay Aka, Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın 'Maske Kimsin Sen' programında aynı anda yarışmalarıydı. Bir diğer önemli detay ise Yılmaz'ın, yarışmanın sunucusu Tansel Öngel ile adının aşk dedikodularına karışması oldu. Bu durum ‘Maskeler düştü, aşıklar göründü' yorumunu akıllara getirdi. Hüseyin Altun/Milliyet