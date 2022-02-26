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MagazinBiran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...
HaberlerMagazin Haberleri Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...
• 26 Şubat 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:

Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

Oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka ile görüntülenmesinden sonra eski aşkı Çağrı Telkıvıran'dan karşı hamle geldi. Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi. Mekanı ayrı ayrı terk eden ikiliden Telkıvıran, Bekiroğlu ile ayrılığıyla alakalı konuştu.

• 26 Şubat 2022 - 09:49 • Son Güncelleme:
1Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası Dikkat çeken detay...
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Geçtiğimiz günlerde final yapan 'Maske Kimsin Sen' yarışmasında yer alan ünlü oyuncular Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'nın çekimler sırasında yakınlaştığı iddia edilmiş ve ikili setten birlikte görüntülenmişti.

2FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

FARK EDİNCE PANİK OLDULAR

Metin Özülkü ve Doğu Demirkol'un telefonla kaydettiği görüntüde Bekiroğlu ve Kubilay Aka, el ele arkadaşlarının yanına geldi. Video çekildiğini fark edince eller hemen ayrıldı ama görüntü akıllarda soru işareti bırakmıştı.

3BEKİROĞLUNU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI

BEKİROĞLU'NU SİLDİ, TAKİPTEN ÇIKTI!

Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından gözlerin çevrildiği Telkıvıran'ın, oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını silip, sosyal medyada takipten çıkması dikkat çekmişti.

4YENİ BİR AŞK MI

YENİ BİR AŞK MI?

Tüm bu yaşananların ardından Çağrı Telkıvıran, önceki gece Kuruçeşme'de bir mekanda oyuncu Biran Damla Yılmaz ile samimi bir şekilde eğlendi.

5AYRILIK AÇIKLAMASI

AYRILIK AÇIKLAMASI

Buradan çıkan ikili, Arnavutköy'de başka bir mekana girerken yüzlerini sakladı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ünlü ikili, mekanı ayrı ayrı terk etti. Mekandan ilk Telkıvıran çıktı.

6Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası Dikkat çeken detay...

Biran Damla Yılmaz ile ilgili sorulara cevap vermeyen müzisyen, gazetecilerin, "Aslı Bekiroğlu ile ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?" sorusuna, "Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık" diyerek oradan ayrıldı.

7ÇİÇEKLERİ ÇAĞRI AĞABEY ALDI

"ÇİÇEKLERİ ÇAĞRI AĞABEY ALDI"

Çağrı Telkıvıran'ın hemen arkasından çıkan oyuncu, aşk sorularına sessiz kaldı. Aracındaki güllerin sorulmasına gülümseyen oyuncu, çiçek satıcılarının, "Abi çiçekleri Çağrı Ağabey aldı" demesiyle yakayı ele verdi.

8MASKELER DÜŞTÜ, AŞIKLAR GÖRÜNDÜ

"MASKELER DÜŞTÜ, AŞIKLAR GÖRÜNDÜ"

Dikkat çekici husus ise Kubilay Aka, Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın 'Maske Kimsin Sen' programında aynı anda yarışmalarıydı. Bir diğer önemli detay ise Yılmaz'ın, yarışmanın sunucusu Tansel Öngel ile adının aşk dedikodularına karışması oldu. Bu durum ‘Maskeler düştü, aşıklar göründü' yorumunu akıllara getirdi. Hüseyin Altun/Milliyet

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