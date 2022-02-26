Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

"MASKELER DÜŞTÜ, AŞIKLAR GÖRÜNDÜ"

Dikkat çekici husus ise Kubilay Aka, Aslı Bekiroğlu ve Biran Damla Yılmaz'ın 'Maske Kimsin Sen' programında aynı anda yarışmalarıydı. Bir diğer önemli detay ise Yılmaz'ın, yarışmanın sunucusu Tansel Öngel ile adının aşk dedikodularına karışması oldu. Bu durum ‘Maskeler düştü, aşıklar göründü' yorumunu akıllara getirdi. Hüseyin Altun/Milliyet