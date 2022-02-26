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Uğur Uzunel, Instagram hesabını geri aldı

Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakterine hayat veren Uğur Uzunel'in Instagram hesabı hacklendi. Konuyla ilgili hukuki işlemleri başlattığını duyuran Uzunel, son paylaşımıyla hesabını geri aldığını duyurdu.

26.02.2022 - 11:22 |
Uğur Uzunel, Instagram hesabını geri aldı

Ünlü isimlerinin sosyal medya hesaplarını ele geçiren kişilerin hedefindeki kişi bu kez oyuncu Uğur Uzunel oldu. 'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Esat' karakterine hayat veren Uzunel, hesabının çalınmasıyla ilgili hukuki işlemleri başlattı.

33 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşlarını ve takipçilerini kendi adından gelen mesajlara karşı uyardı.

HESABINI KURTARDI

Tüm bu yaşananların ardından Uzunel, Instagram hesabını geri aldı. Son paylaşımında, kendisini hackleyen kişinin birçok insanla konuştuğunu, bazı kişileri takipten çıktığını söyleyen oyuncu, gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurdu.

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