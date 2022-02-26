• 26 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...
Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. İşte çiftin mutlu gününden ilk kareler...
• 26 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçtiğimiz yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.
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