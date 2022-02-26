Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinGökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...
HaberlerMagazin Haberleri Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...
• 26 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...

Geçtiğimiz yıl tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy Alaçatı'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. İşte çiftin mutlu gününden ilk kareler...

• 26 Şubat 2022 - 11:38 • Son Güncelleme:
1Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...
ABONE OL

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy’un geçtiğimiz yıl yayınlanan “1977 Sezen’li Şarkılar” albümünde bir şarkı seslendirmişti. İkilinin ilişkisi stüdyo çalışmaları sırasında başlamıştı.

2Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Çift, dün Alaçatı’daki Viento Otel’de nikâh masasına oturdu. Davete, ikilinin aile ve yakın arkadaşlarından oluşan 60 kişi katıldı.

3Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Oyuncunun merak edilen gelinliği ve Ersoy’un damatlığı Züleyha Kuru tarafından özel olarak tasarlandı.

4Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır'ın kat kat olan gelinliğindeki siyah kuşak ve siyah eldiven detayı dikkat çekti.

5Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy'un nikahın yapılacağı mekana Porsche marka otomobile ile geldi. Gelin arabasının arkasındaki yazı dikkatlerden kaçmadı.

6Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren, Cansu Tosun, Emir Ersoy’un ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit, Lemi Çelik üstlendi.

7Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Nikahın ardından çift, yakın dostları için parti verdi.

8Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ile birlikte sahneye çıkıp şarkılar söyledi. Bahadır, after partide mini beyaz bir elbise giydi.

9Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Nikah şahitlerinden Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat eşlik etti. Çift, gece boyunca dans etti.

10Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, yoğun çalışma temposu nedeniyle balayına çıkmayacak.

11Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...
12Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...
13Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...
14Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi İşte ilk fotoğraflar...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e: İlham kaynağım, dünyamın en güzel rengi ve en tatlı şansım

Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Nur Fettahoğlu ve Umut Evirgen'den samimi poz! Serenay Sarıkaya ile sarmaş dolaş görüntülenmişti...

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy evlendi! İşte ilk fotoğraflar...

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı