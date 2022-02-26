• 26 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum
Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Özberk'in kucağındaki köpek dikkat çekti. Ünlü isim, 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki partneri İlhan Şen ile aralarında uyum konusunda konuştu.
• 26 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
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Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'nda mekan çıkışı görüntülendi. Arkadaşları ile yemek yiyen Özberk'in kucağındaki köpek dikkatlerden kaçmazken oyuncu, "Köpek benim değil. Arkadaşımın" açıklamasında bulundu.
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AŞK DEDİKODULARINA YANIT
Öte yandan bir dönem Şen ile aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Özberk, konuyla alakalı; "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı fotoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler o yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" diye konuşmuştu.
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