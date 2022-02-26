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MagazinBurcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum
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• 26 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:

Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum

Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerle sohbet eden Özberk'in kucağındaki köpek dikkat çekti. Ünlü isim, 'Aşk Mantık İntikam' dizisindeki partneri İlhan Şen ile aralarında uyum konusunda konuştu.

• 26 Şubat 2022 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum
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Oyuncu Burcu Özberk, önceki akşam Nişantaşı'nda mekan çıkışı görüntülendi. Arkadaşları ile yemek yiyen Özberk'in kucağındaki köpek dikkatlerden kaçmazken oyuncu, "Köpek benim değil. Arkadaşımın" açıklamasında bulundu.

2Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum

Bir süredir 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde İlhan Şen ile başrolleri paylaşan 32 yaşındaki güzel oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3PARTNERİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

PARTNERİ İLE İLGİLİ KONUŞTU

Son dönemde partneri İlhan Şen ile uyumu çok konuşulan Özberk, muhabirlerin "Bu uyumu nasıl sağladınız?" sorusuna yanıt verdi.

4Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum

Özberk, konuyla ilgili; "Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Her şey çok çalışmaktan geçiyor. İlhan da iyi partner, beraber iyi oynuyoruz" şeklinde konuştu.

5AŞK DEDİKODULARINA YANIT

AŞK DEDİKODULARINA YANIT

Öte yandan bir dönem Şen ile aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Özberk, konuyla alakalı; "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı fotoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler o yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" diye konuşmuştu.

6KİMSENİN İLİŞKİSİ HAKKINDA YORUM YAPAMAM

"KİMSENİN İLİŞKİSİ HAKKINDA YORUM YAPAMAM"

Kerem Bürsin ile geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine ortak karar ile son verdikleri ortaya çıkan Hande Erçel ile yakın bir arkadaşlığı olduğunu bilinen Özberk'e bu aşk soruldu.

7Burcu Özberk: Bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumluydum

Oyuncu, "Hande hanım ile Kerem beyin ilişkilerinin pr çalışması olduğu söyleniyor. Siz Hande hanıma yakındınız. Bu aşk hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna; "Ben kimseni ilişkisi hakkında yorum yapamam. Hakkım değil" yanıtını verdi. Hüseyin Altun/Milliyet

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