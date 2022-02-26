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MagazinDila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı
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• 26 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almıştı. Mutluluklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ünlü çift, dün akşam nişanlandı.

• 26 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı
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Sosyetik güzel Dila Tarkan ile üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Dağhan Doğruer'in aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden güzel haber gelmişti.

2HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI

"HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI"

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Miami tatilinde olan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

3Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Çift, dün de nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir tören düzenledi.

4Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Kutlamadan kareler sosyal medyadan paylaşılırken; Dila Tarkan'ın, nişan için beyaz elbise çok beğenildi.

5MORALİMİZ BOZULDU

"MORALİMİZ BOZULDU"

Öte yandan Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer bir süre önce İtalya’ya gitmişti. Monterosso tatilinden sonra Fransa Marsilya’ya geçen sevgililer, finali Cannes’da yapmıştı.

6Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Çiftin bu son tatilleri zehir olmuştu. İkili, deniz sonrası kiraladıkları evlerine doğru yürürken kapkaççıların kurbanı oldu. Dila Tarkan, yaşadığı korku dolu anları paylaşmıştı.

7Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Tarkan, “Bir adam aniden Dağhan’ın koluna girdi ve ardından hızla koşmaya başladı. Saatinin çalındığını fark eden Dağhan da koştu ama yetişemedi.

8Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Adam, kendini bekleyen motorcu arkadaşının motosikletine binip uzaklaştı. Şok olduk, moralimiz bozuldu. Polise gidip şikayet ettik. Kapkaççının İtalya’ya kaçtığı ortaya çıktı” demişti.

9Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

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Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı