• 26 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almıştı. Mutluluklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ünlü çift, dün akşam nişanlandı.
• 26 Şubat 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
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Sosyetik güzel Dila Tarkan ile üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Dağhan Doğruer'in aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden güzel haber gelmişti.
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