Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer nişanlandı

"HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI"

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Miami tatilinde olan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.