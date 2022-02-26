Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

"KENDİMİ DÖRT AYDA EVLİ BULDUM"

"Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi dört ayda evli buldum, anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır' dedi."Öte yandan Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de söyledi.