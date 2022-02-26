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MagazinDefne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...
HaberlerMagazin Haberleri Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...
• 26 Şubat 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan, özel hayatıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, bu kez kaçamadı. Geçtiğimiz aylarda kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı öğrenilen ve her defasında görüntülenmekten son anda kurtulan 49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı, bu kez yakayı ele verdi! İşte son dakika magazin gelişmesinin detayları...

• 26 Şubat 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
1Defne Samyeli bu kez kaçamadı Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...
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Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli’nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler.

2Defne Samyeli bu kez kaçamadı Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Çift, gece sonunda mekandan birlikte çıkacağı sırada kapıda basın mensuplarının olduğunu duyunca, hedef şaşırtmayı denese de başarılı olamadı.

3DEFNEDEN CEVAP YOK

DEFNE'DEN CEVAP YOK

Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının “Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusuna Samyeli, “Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım” diyerek uzaklaştı.

4Defne Samyeli bu kez kaçamadı Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Onur Arıkan'ın ise gece sonunda bir kadın ile taksiye binerek, başka bir mekanda eğlencesine devam etmiş izlenimi vermeye çalışması dikkat çekti.

5ESKİ EŞİM KIYAFETLERİME KARIŞIRDI

"ESKİ EŞİM KIYAFETLERİME KARIŞIRDI"

Samyeli, eski eşi Eren Talu’nun evli oldukları dönemde giyim konusunda kendisine çok karıştığını açıklamıştı: Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı.

6Defne Samyeli bu kez kaçamadı Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan 49 yaşındaki güzel, "Keşke daha geç evlenseydim dedin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

7KENDİMİ DÖRT AYDA EVLİ BULDUM

"KENDİMİ DÖRT AYDA EVLİ BULDUM"

"Eren bana başka şans tanımadı. Kendimi dört ayda evli buldum, anlamadım bile. Kendimi çok uyanık zannediyordum. Eren 'Neden evlenmeyelim? Bu basın bizi ayırır' dedi."Öte yandan Samyeli, bir daha evlenmeyi düşünmediğini de söyledi.

8Defne Samyeli bu kez kaçamadı Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Defne Samyeli, 1995 yılında nikah masasına oturduğu Eren Talu'dan 2011 yılında boşanmıştı. Samyeli'nin bu evliliğinden; Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor. Hüseyin Altun/Milliyet

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Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...