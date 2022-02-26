Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...
Son dönemde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan, özel hayatıyla da gündeme gelen Defne Samyeli, bu kez kaçamadı. Geçtiğimiz aylarda kendisinden dokuz yaş küçük iş insanı Onur Arıkan ile aşk yaşadığı öğrenilen ve her defasında görüntülenmekten son anda kurtulan 49 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı, bu kez yakayı ele verdi! İşte son dakika magazin gelişmesinin detayları...
Defne Samyeli ile iş insanı Onur Arıkan'ın birlikteliği resmen belgelendi. İkili, önceki gece Samyeli’nin sahne aldığı mekanda, gece boyunca birbirlerinin gözlerine bakarak şarkılar söylediler.
DEFNE'DEN CEVAP YOK
Samyeli, mekanın otopark kısmından bir arkadaşıyla çıktı. Basın mensuplarının “Onur Arıkan ile aşk haberleriniz çıkmıştı, bugün de sizi izlemeye geldi. Hayırlı olsun, yeni ilişkiniz hakkında neler söylemek istersiniz?” sorusuna Samyeli, “Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım” diyerek uzaklaştı.
"ESKİ EŞİM KIYAFETLERİME KARIŞIRDI"
Samyeli, eski eşi Eren Talu’nun evli oldukları dönemde giyim konusunda kendisine çok karıştığını açıklamıştı: Bir zamanlar çok karışırdı. Evlilik dönemlerinde geleneksel Türk erkeği durumlarını yaşamayan kadın yoktur. Muzdarip değilim ama insanların sınırlarını kendisi çizmesi gerektiğine inanıyorum. Bence ne giyeceğimize biz karar vermeliyiz. Bununla ilgili kimsenin sınırlandırması söz konusu olmamalı.