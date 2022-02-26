Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBurçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'
HaberlerMagazin Haberleri Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'
• 26 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:

Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'

Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başkasıyla evli olan sevgilisi ve iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile önceki gün AVM'de ilk kez objektiflere takıldı.

• 26 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
1Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi Görünen köy kılavuz istemez
ABONE OL

Yaklaşık dokuz yıldır beraberlikleri olan Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu, Nişantaşı'nda baş başa öğle yemeği yedi. Görüntülendiklerini fark eden çift, kısa süreli panik yaşadı.

2GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ

"GÖRÜNEN KÖY KILAVUZ İSTEMEZ"

AVM'de çocuklarının babası Rıfat Sarıcaoğlu ile vedalaşan Gürsel, ilişkisi hakkında, "Söylenecek bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

3ÇOCUKLARIMIZLA BÖYLE MUTLUYUZ

"ÇOCUKLARIMIZLA BÖYLE MUTLUYUZ"

"Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Gürsel, "Evlilik düşünmüyoruz. Çocuklarımızla böyle mutluyuz. Harika bir hayatım var bin şükür. Böyle devam edeceğiz" yanıtını verdi.

4Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi Görünen köy kılavuz istemez

İş insanı Rıfat Sarıcaoğlu ise basın mensuplarının evlilik ve sevgilisi Burçe Gürsel konularında yönelttiği sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

5AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU

"AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU"

Ocak 2021'de Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Sekiz yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne gelince biz 'Ayrıldılar' diye zannedildi. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" demişti.

6Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi Görünen köy kılavuz istemez

İki çocuk annesi Burçe Hanım, "Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz. Rıfat Bey'in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

7Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi Görünen köy kılavuz istemez

Gürsel, "Üçüncü bebek gibi bir düşünceniz var mı?" sorusunu ise "Yok şu anda öyle bir düşüncem yok. Öyle bir yorgunum ki sabaha kadar bebeğe baktım" şeklinde cevaplamıştı.

8Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi Görünen köy kılavuz istemez

Manken Ece Gürsel ise "Benim için önemli olan yeğenlerim. Ablamın özel hayatına ben yorum yapamam ama yazılan çizilen her şey son derece deli saçması, biz ailecek gülüp geçiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Seçkin Şenvardar/Milliyet

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

Biran Damla Yılmaz ile Çağrı Telkıvıran aşk yaşıyor iddiası! Dikkat çeken detay...

Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!

Kemal Gülman ve Feryal Gülman arasında yalı krizi... Avukatı harekete geçti!

Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'

Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...

Defne Samyeli bu kez kaçamadı! Aşkları belgelendi, Onur Arıkan ile birlikte...