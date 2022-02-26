• 26 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu ilk kez görüntülendi! 'Görünen köy kılavuz istemez'
Manken Ece Gürsel'in ablası Burçe Gürsel, başkasıyla evli olan sevgilisi ve iki çocuğunun babası Rıfat Sarıcaoğlu ile önceki gün AVM'de ilk kez objektiflere takıldı.
• 26 Şubat 2022 - 09:19 • Son Güncelleme:
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Yaklaşık dokuz yıldır beraberlikleri olan Burçe Gürsel ile Rıfat Sarıcaoğlu, Nişantaşı'nda baş başa öğle yemeği yedi. Görüntülendiklerini fark eden çift, kısa süreli panik yaşadı.
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"AYRI YAŞADIK ÇOCUKLARIMIZ OLDU"
Ocak 2021'de Rıfat Sarıcaoğlu ile ilişkisi hakkında konuşan Burçe Gürsel, "Sekiz yıldır ayrı yaşıyorduk. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne gelince biz 'Ayrıldılar' diye zannedildi. Hep ayrı yaşadık sonra çocuklarımız oldu. Bu şekilde geçiyor" demişti.
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İki çocuk annesi Burçe Hanım, "Çocuklardan dolayı sürekli görüşüyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz. Rıfat Bey'in zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz" şeklinde konuşmuştu.
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