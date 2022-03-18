2018'de dünyaevine girdiği fotoğrafçı Hüseyin Kara ile mutlu bir evlilik sürdüren Brezilyalı Jessica May, Türk vatandaşı oldu. Bir süredir vatandaşlık için uğraşan ünlü oyuncu, haberi sosyal medyada duyurdu.

15 yaşında modellik yapmaya başlayan, 2017-2018 yılları arasında yayınlanan 'Yeni Gelin' dizisiyle oyunculuğa adım atan, son olarak 'Maria ile Mustafa' dizisinde rol alan Jessica May, uzun süredir beklediği hayaline kavuştu.

"RESMİ OLARAK TÜRK VATANDAŞI OLDUM"

Türkiye Cumhuriyeti kimliğine kavuşan 28 yaşındaki oyuncu, elinde evraklarla verdiği pozu Instagram hesabından yayınladı, "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum" mesajını yazdı.

"TÜRK İSİMLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta bulunan bir parkta sokak hayvanlarının karınlarını doyurup, kulübelerini onanırken görüntülenen May, "Türkçe isim kullanacak mısınız?" sorusuna, "Yok ama Türk isimlerini çok beğeniyorum" yanıtını vermişti.

"YOK ÖYLE BİR ŞEY!"

Sık sık ailesinin de yaşadığı memleketi Brezilya'ya giden Jessica May, Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, "İnsanlar 'Türk vatandaşı olmak' kolay diye bir dedikodu çıkarmış, yok öyle bir şey. Dört yıldır başvurum devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.

Güzel oyuncu, "Kaç defa mülakata çağrıldım ama nafile. O yüzden bir yerde 'Türk vatandaşı olmak çok kolay' diyen birisini görürseniz inanmayın. Eşim burada ve burası gerçekten benim ikinci vatanım. Verdiğim mücadeleyi bırakmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ONLAR DA TÜRK VATANDAŞLIĞINI SEÇTİ!

Jessica May, Türk vatandaşlığı alan tek isim değil. Kariyerine yurtdışında başlayan sonra yolu Türkiye'ye düşen ya da şöhretle ülkemizde tanışan isimler de var! Türkiye'yi öyle çok sevdiler ki 'bizden' biri oldular... İşte Türk vatandaşlığı alan o isimler

Wilma Elles

‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Alman oyuncu Wilma Elles kariyerine Türkiye'de devam ediyor. Bir dönem Kerem Göğüş ile aşk yaşayan ve bu birliktelikten ikiz bebekleri olan Elles, Türk vatandaşlığını tercih eden isimlerden. Almanya - Türkiye arası mekik dokuyan oyuncu sinema filmleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.