Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisina'nın itirafı gündem oldu! Yaşadığı sorunları anlattı!

“SINIR BU”

Ortalama bir erkeğin kendisinden daha kısa olduğu için ikili ilişkilerindeki kriterler konusunda taviz vermek zorunda kaldığını ifade eden Lisina, “Muhtemelen 170 cm. Sınır bu olmalı. Bu sorunları bilirsiniz. Bir erkekten hoşlanırsınız ve sizden çok daha kısaysa ilişki yaşamak istemez. Çünkü ona göre çok uzunsunuzdur” diye konuştu.