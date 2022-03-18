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MagazinDünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisina'nın itirafı gündem oldu! Yaşadığı sorunları anlattı!
HaberlerMagazin Haberleri Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisina'nın itirafı gündem oldu! Yaşadığı sorunları anlattı!
• 18 Mart 2022 - 15:59 • Son Güncelleme:

Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisina'nın itirafı gündem oldu! Yaşadığı sorunları anlattı!

Dünyanın en uzun bacaklarına sahip olan modeli Ekaterina Lisina, Guinness Dünya Rekoru’nu elinde tutuyor. Profesyonel basketbol kariyerinden emekli olduktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Lisina, boy uzunluğunun aşk hayatında olumsuz bir etki yarattığını söyledi ve itirafı gündem yarattı.

• 18 Mart 2022 - 15:59 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı
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Dünyanın en uzun modeli ünvanını elinde bulunduran 205 cm uzunluğundaki Rus kadın, boy uzunluğunun ikili ilişkilerinde yarattığı olumsuz durumlardan söz etti.

2Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı

Olimpiyat Oyunlaru’nda bronz madalya kazanarak profesyonel basketbol kariyerini noktaladıktan sonra modellik yapmaya başladığını dile getiren Lisina, bir partner bulmaya çalışmanın kendisi için zor olduğunu belirtti.

3Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı

Private Talks podcastinde eski yetişkin film yıldızı Alexis Texas’ın sorularını yanıtlayan Lisina, partner bulmaya çalışırken boyunun genellikle çatışmalara neden olduğunu itiraf etti.

4“SINIR BU”

“SINIR BU”

Ortalama bir erkeğin kendisinden daha kısa olduğu için ikili ilişkilerindeki kriterler konusunda taviz vermek zorunda kaldığını ifade eden Lisina, “Muhtemelen 170 cm. Sınır bu olmalı. Bu sorunları bilirsiniz. Bir erkekten hoşlanırsınız ve sizden çok daha kısaysa ilişki yaşamak istemez. Çünkü ona göre çok uzunsunuzdur” diye konuştu.

5Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı

İlişkilerindeki sınırları belirlemesine rağmen Lisina, “İlişkilerdeki en önemli şey boy olmamalı. Kesinlikle benimle ilgilenmeli. Gücü yetiyorsa maddi destekte bulunmalı. Bence en önemli durum kimya ve manevi bir bağlantı. Manevi bağlantı yoksa kişinin görünüşünü beğenseniz bile zaten işe yaramayacak” dedi.

6“DIŞARI ÇIKMAYI SEVMİYORUM”

“DIŞARI ÇIKMAYI SEVMİYORUM”

Kendi ülkesinden Los Angeles’a taşındığında ikili ilişkilerde kendisini bir çıkmazda hissettiğini belirtti. Lisina, “Ben parti insanı değilim, dışarı çıkmayı da çok sevmiyorum. Pek çok insanla tanıştığımı söyleyemem. Bu yüzden bir flört uygulaması kullanmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

7Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı
8Dünyanın en uzun modeli Ekaterina Lisinanın itirafı gündem oldu Yaşadığı sorunları anlattı

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