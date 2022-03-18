• 18 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!
Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki akşam Etiler Da Mario’da oyuncunun annesi Ayla Saat’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi.
• 18 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
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14 YIL SONRA YENİDEN
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; “Aşk-ı Memnu”daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la 14 yıl sonra yeniden aynı projede yer almaya hazırlanan Beren Saat, soruları “Resmi açıklama yapılana kadar bir şey söylemem” diyerek yanıtsız bıraktı.