Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!

14 YIL SONRA YENİDEN

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; “Aşk-ı Memnu”daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la 14 yıl sonra yeniden aynı projede yer almaya hazırlanan Beren Saat, soruları “Resmi açıklama yapılana kadar bir şey söylemem” diyerek yanıtsız bıraktı.