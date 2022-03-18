Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinKenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!
• 18 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki akşam Etiler Da Mario’da oyuncunun annesi Ayla Saat’e sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

• 18 Mart 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım
ABONE OL

Yemeğe Doğulu’nun annesi Serpil Doğulu ve Saat’in anneannesi Habibe Dikmen katıldı.

2Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım

Çift, “Ayla’mızın doğum günüydü. Keyifli ve muhteşem bir akşamdı” dedi.

3Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım

Doğulu, eşinin yeni saç stilini çok beğendiğini de söyledi: “Onun hayranıyım.”

414 YIL SONRA YENİDEN

14 YIL SONRA YENİDEN

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; “Aşk-ı Memnu”daki partneri Kıvanç Tatlıtuğ’la 14 yıl sonra yeniden aynı projede yer almaya hazırlanan Beren Saat, soruları “Resmi açıklama yapılana kadar bir şey söylemem” diyerek yanıtsız bıraktı.

5Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım
6Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım
7Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım
8Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım
9Kenan Doğuludan eşi Beren Saate övgü dolu sözler: Ona hayranım

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!

Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'e övgü dolu sözler: Ona hayranım!

Camdaki Kız'da şoke eden ölüm! 'Nalan'ı seven tek kişi de gitti'

Camdaki Kız'da şoke eden ölüm! 'Nalan'ı seven tek kişi de gitti'

Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu? Bomba iddia

Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu? Bomba iddia

Ece Erken günler sonra görüntülendi

Ece Erken günler sonra görüntülendi