Camdaki Kız'da şoke eden ölüm! 'Nalan'ı seven tek kişi de gitti'

"Nalan’ı en güzel Adil bey sevdi. Her ne kadar Feride’nin hışmından koruyamasa da yüreği ve niyeti hep doğrudan yanaydı! Nalan’ın kendisi olmasına izin vermeyen Feride ile hep mücadele etti. Adil bey, adı gibi adil olmak istese de Feride engelini aşamadı", "Nalan'ı seven tek kişi de gitti", "Nalan için daha kötü günler başlıyor", "Feride'ye yeni malzeme çıktı. Adil'in ölümünden de Nalan'ı sorumlu tutar kesin", "Nalan için çok büyük kayıp", "Ay babası da gitti, bu kızın kaderi içimi dağlıyor", "Yazık oldu Adil Bey'e", "Cana öğrendi torunları olduğunu", "Nalan'dan önce herkes öğrendi", "Ne yaptınız Nalan'ın babasına aniden, ağlamaktan içim çıktı", "Nalan'dan önce Cana öğrendi", "Adil Bey'in ölümü çok kötü oldu"