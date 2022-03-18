Camdaki Kız'da şoke eden ölüm! 'Nalan'ı seven tek kişi de gitti'
'Camdaki Kız', 17 Mart Perşembe akşamı 35’inci bölümüyle, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Hayri ve Nalan’ı ayrı ayrı uyaran Feride, kontrolü elden bırakmazken; intikam ateşiyle yanıp tutuşan Cana, Feride İpekoğlu’nu araştırmaya başladı. Bu sırada kızının yaşadıklarına üzülen Adil, ona gerçekleri anlatmaya karar verdi. Ancak kalbine yenik düşen Adil’in (Şerif Erol) ani ölümü ve Cana’nın babası yardımıyla büyük sırrı öğrenmesi sosyal medyada gündem oldu.
Gülseren Budaycıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan 'Camdaki Kız' dizisi, 17 Mart akşamı 35’inci bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Camdaki Kız’a; Adil’in gerçekleri anlatamadan kalp krizi geçirmesi ve Cana’nın Nalan ile ilgili büyük sırrı öğrenmesi damga vurdu.
'Camdaki Kız'ın son bölümünde; Hayri ve Nalan’ın arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Feride, hem kızını hem de şoförü uyardı. Buna içerleyen Nalan ise babasıyla buluştu. Adil ile güzel bir gün geçiren Nalan, babasına; hiçbir zaman annesinin istediği gibi biri olamadığını itiraf etti. Kızına üzülen Adil ise onun çok değerli olduğunu söyledi.
MUZO-PERA GERGİNLİĞİ
Büyük aşkı Pervin’in numarasını bulan Rafet Koroğlu, onu otele davet etti. Geçmişte kendisini yüzüstü bırakan Rafet’e yaşadıklarını anlatan Pervin, Rafet özür dilese de memnun olmadı. Aynı anlarda Muzo ile iletişim kurmaya çalışan Pera, tabloları göstermek için onu atölyeye çağırdı. Ağrıları sebebiyle zor zamanlar geçiren Muzaffer ise hem eserleri beğenmediğini söyledi hem de Pera’nın kalbini kırdı.
MALİKANEDE TASARRUF DEVRİ
Son yaptığı alışverişin ortaya çıkmasından korkan Gülcihan, kredi kartı ekstresini Rafet’ten önce ele geçirmek istese de başarılı olamadı. Kart ekstresini Rafet’in cebinden aldığını sanan Gülcihan, eşinin ödenecek tutarı öğrenmesiyle şoke oldu. Bu harcamaya çok kızan Rafet, bedel ödeyeceklerini ve tasarruf edeceklerini söyledi.
SEDAT'IN CEZASI BİTMEDİ
Bu sırada babasının kendisine verdiği ceza sebebiyle otelin bulaşıkhanesinde çalışan Sedat ise işinden şikayet etse de çalışma gününü bitirdi. Akşam eve gittiğinden bu durumdan kurtulacağını düşünen Koroğlu, babası kartlarını ve arabasını alınca büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Rafet Bey, oğluna her gün erkenden kalkıp mesaiye gideceğini de söyledi.
CANA BÜYÜK SIRRI ÖĞRENDİ!
Tüm bunlar olurken kendisini saunaya kapatan Feride’den intikam almak isteyen Cana, babasını çağırdı ve ondan Feride İpekoğlu’nu araştırmasını istedi. Öğrendiklerini kızıyla paylaşan Haluk, Feride ile ilgili ilginç bir bilginin olmadığını ancak Nalan’ın onların nüfusta kızları gibi gözükse de aslında torunları olduğunu söyledi.
ADİL BEY GERÇEKLERİ SÖYLEMEYE KARAR VERDİ
Kızının yaşadıklarına dayanmayan Adil ise Feride’yi Koroğlu Konağı’ndan eve çağırdı. Ona artık Nalan’ın çekip gitmesinden korkmadığını bu yüzden gerçekleri anlatacağını söyledi. Bu karara sinirlenen Feride, Adil’in karşısına dikildi ve “Nalan’a bir tecavüz bebeği olduğunu mu söyleyeceksin? Bizim gözümüzün nuru, kızımız Sema’ya tanıdığımız biri tecavüz etti. Annen yaşadıklarını kaldıramadı, seni doğurduğu gün öldü. Biz de seni hiç kabullenemedik, hastaneden bile on beş gün sonra aldık diyeceksin” dedi. Bunlara aldırmayan Adil, Nalan’ı arayarak ertesi gün sahilde buluşmayı teklif etti.
"KIZIMIN ÖLÜMÜNDEN SEN SORUMLUSUN"
Ertesi sabah Adil Bey’in daha da yüklenen Feride, “Zaten tüm bu yaşananlar senin yüzünden oldu. Sana o adamı evimize almayalım dedim, dinlemedin. Sema’nın tecavüze uğraması, Nalan’ın annesiz kalması, benim bu hale gelmem hepsi senin suçun” dedi. Duydukları karşısında fenalaşan Adil yine de kızıyla buluşmaya gitti. Nalan’a daha gerçekleri söyleyemeden yere yığılan Adil İpekoğlu, ona “Beni affet kızım” dedi.
"Nalan’ı en güzel Adil bey sevdi. Her ne kadar Feride’nin hışmından koruyamasa da yüreği ve niyeti hep doğrudan yanaydı! Nalan’ın kendisi olmasına izin vermeyen Feride ile hep mücadele etti. Adil bey, adı gibi adil olmak istese de Feride engelini aşamadı", "Nalan'ı seven tek kişi de gitti", "Nalan için daha kötü günler başlıyor", "Feride'ye yeni malzeme çıktı. Adil'in ölümünden de Nalan'ı sorumlu tutar kesin", "Nalan için çok büyük kayıp", "Ay babası da gitti, bu kızın kaderi içimi dağlıyor", "Yazık oldu Adil Bey'e", "Cana öğrendi torunları olduğunu", "Nalan'dan önce herkes öğrendi", "Ne yaptınız Nalan'ın babasına aniden, ağlamaktan içim çıktı", "Nalan'dan önce Cana öğrendi", "Adil Bey'in ölümü çok kötü oldu"