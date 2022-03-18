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MagazinCem Yılmaz'ın sürpriz aşkı! Rüya Demirbulut ile birlikte...
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Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkı! Rüya Demirbulut ile birlikte...

Cem Yılmaz, yeni projesi “Erşan Kuneri”de rol alan 27 yaşındaki genç oyuncu Rüya Demirbulut’la birlikte görüntülendi.

18.03.2022 - 12:59 |
Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkı! Rüya Demirbulut ile birlikte...

Cem Yılmaz’ın bir süredir oyuncu Rüya Demirbulut’la görüştüğü iddiası, önceki gün çekilen fotoğraflarla belgelendi. Etiler’de baş başa Yemek yiyen ikili, çıkışta görüntülendi. Yılmaz ve Demirbulut arasında “Erşan Kuneri” setinde başlayan yakınlığın aşka dönüştüğü söyleniyor.

OZAN İLE AYNI OYUNDA

Rüya Demirbulut, 1995 doğumlu ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun. Oyuncu, Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven’le beraber “Taxim” oyununda da rol alıyor.

Sosyal medyada birbirlerini takip eden Cem Yılmaz ile Rüya Demirbulut önceki gün Etiler’deki Da Mario’da yemekteydi. İkili, tv100 tarafından görüntülendi.

YAŞ FARKI 22

Cem Yılmaz'dan 22 yaş küçük olan Rüya Demirbulut 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Tek Yürek' dizisi ile ekranlara adım attı. Demirbulut dizide Aslı karakterini canlandırdı.

SON AŞKI SERENAY

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile aşk yaşamış; evlenecekleri konuşulan çift ani bir kararla yollarını ayırmıştı. Yılmaz daha sonra Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açtı ancak bu ilişki de mutlu sonla bitmedi.

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