Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemÖlüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!
HaberlerGündem Haberleri Ölüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!

Ölüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!

11.11.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Fethiye Ölüdeniz’deki Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çökmesi ve tabelaların devrilmesi üzerine otopark yolu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Ölüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!

Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı. Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı.

2Ölüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!

Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi