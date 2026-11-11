Ölüdeniz Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması: İstinat duvarı çöktü, yol kapatıldı!
11.11.2026 - 17:29Güncellenme Tarihi:
Fethiye Ölüdeniz’deki Babadağ teleferik otoparkında toprak kayması meydana geldi. İstinat duvarının çökmesi ve tabelaların devrilmesi üzerine otopark yolu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı.
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Fethiye’nin dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi’nde, Babadağ Teleferik işletmesine ait otoparkta toprak kayması meydana geldi.Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, reklam tabelaları da yıkıldı. Olayın ardından güvenlik önlemi amacıyla otoparka ulaşımı sağlayan yol kapatıldı.
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Teleferiğe ulaşmak isteyen vatandaşlar ise araç yolunun kapatılması nedeniyle kaldırım üzerinden yürüyerek ulaşım sağladı. Olayda herhangi bir yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.