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GündemKilis’te çiftçilere 20 milyon TL değerinde 510 ton sertifikalı tohum desteği
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Kilis’te çiftçilere 20 milyon TL değerinde 510 ton sertifikalı tohum desteği

11.11.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kilis’te çiftçilere 20 milyon TL değerinde 510 ton sertifikalı tohum desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis’te üreticilere yönelik dev bir destek sağlandı. Kentteki hububat ve bakliyat üretimini artırmak amacıyla düzenlenen törende, çiftçilere yaklaşık 20 milyon TL değerinde toplam 510 ton sertifikalı buğday, arpa, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında Kilis'te çiftçilere 510 ton sertifikalı buğday, arpa, nohut ve mercimek tohumu dağıtıldı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kilis'in önemli bir tarım şehri olduğunu söyledi.

Kentte hububat üretimi konusunda önemli bir potansiyel bulunduğunu belirten Kalaylı, "Çiftçilerimizin girdi maliyetlerine destek olmak ve tarımsal üretimimizi artırmak amacıyla sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 20 milyon TL değerinde, toplam 510 ton sertifikalı tohumu çiftçilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

Kalaylı, desteklerle tarım arazilerinin daha verimli kullanılmasını ve üretimin artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük de projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından tohumlar çiftçilere dağıtıldı.

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