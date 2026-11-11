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Mersin'de bir haftadır aranan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı!

11.11.2026 - 16:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Mersin'de bir haftadır aranan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı!

Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır kayıp olan 70 yaşındaki alzaymır hastası Cennet Defirmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi. Kadın, kırsal alanda çalılıklar arasında bulundu.

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Mersin'in Mut ilçesinde bir haftadır aranan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadının cansız bedeni, kırsal alanda çalılıklar arasında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 5 Kasım'da ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nden 70 yaşındaki alzaymır hastası Cennet Değirmen'den haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine hareket geçen ekipler, ilk günden itibaren bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Aramaya AFAD koordinesinde jandarma ve motorize ekipler dahil birçok arama kurtarma personeli katıldı. En son Kışla Mahallesi mezarlığı yolunda kameraya görüntülendiği bildirildi.

Mersinde bir haftadır aranan yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

7 gündür kayıp olan kadının bulunması için bugün de arama yapan ekipler, öğleden sonra sonuca ulaştı. Ekipler yaşlı kadının Kışla Mahallesi Zeyne Köprüsü Kırmakan mevkiinde çalılık alanda kadının cansız bedenini buldu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından cenazenin alınarak adli tıpa sevk sevk edildiği bildirildi.

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