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Zeytinyağı üreticilerine önemli uyarı: Başvuru süreci ve son tarih açıklandı!

11.11.2026 - 16:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Edremit zeytinyağı üreticileri ve marka sahipleri için kritik süreç başladı! Edremit Ticaret Odası, 2026-2027 sezonu coğrafi işaret başvurularına dair şartları ve takvimi açıkladı.

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1Zeytinyağı üreticilerine önemli uyarı: Başvuru süreci ve son tarih açıklandı!

2026-2027 üretim sezonu "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvurularının başladığı duyuruldu. Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan duyuruda, 2026-2027 üretim sezonuna ilişkin "Edremit Zeytinyağı" coğrafi işaret başvuru sürecinin başladığı bildirildi.Açıklamaya göre, coğrafi işaret başvurusunda bulunmak isteyen üreticiler ve marka sahibi firmaların, talep edilen evrakları eksiksiz şekilde hazırlayarak 12-23 Kasım 2026 tarihleri arasında Edremit Ticaret Odası’na teslim etmeleri gerekiyor.

2Zeytinyağı üreticilerine önemli uyarı: Başvuru süreci ve son tarih açıklandı!

Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesinin ise başvuru sırasında oda tarafından düzenleneceği belirtildi.Yetkililer, başvuru sürecinin sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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