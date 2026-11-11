Zeytinyağı üreticilerine önemli uyarı: Başvuru süreci ve son tarih açıklandı!

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Başvuru taahhütnamesi ve başvuru dilekçesinin ise başvuru sırasında oda tarafından düzenleneceği belirtildi.Yetkililer, başvuru sürecinin sağlıklı ve hızlı şekilde tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesinin önem taşıdığına dikkat çekti.Edremit Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, 2026-2027 üretim sezonunun tüm üreticiler için bereketli, verimli ve hayırlı olması temennisinde bulunuldu.