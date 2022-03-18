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MagazinEbru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu? Bomba iddia
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• 18 Mart 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu? Bomba iddia

Ünlü manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirmişti. Şallı ve Akkuş'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmenin perde arkası...

• 18 Mart 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu Bomba iddia
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.

2Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu Bomba iddia

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü.

3EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

EŞİNİN SOYADINI SİLDİ

Tüm iddialara rağmen eşinin yanında olan Ebru Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı öne sürüldü. Eski manken sosyal medya hesabından 'Akkuş' soyadını kaldırdı.

4BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

2.Sayfa'nın iddiasına göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

5Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu Bomba iddia

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, ABD'ye mi yerleşti; Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.

6Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu Bomba iddia

Mahkeme kararıyla Uğur Akkuş'un evi ile ofisine haciz gittiği belirlendi. Uğur Akkuş'un Trump Towers'taki ofisinde polis eşliğinde haciz yapıldı.

7Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu Bomba iddia

Haciz sırasında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un Amerika’da olduğu saptandı. Akkuş ile Şallı’nın bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika’ya yerleştikleri iddia edildi. (Snop Magazin)

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