• 18 Mart 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
Ebru Şallı - Uğur Akkuş çifti boşanıyor mu? Bomba iddia
Ünlü manken Ebru Şallı, 2019 yılında iş insanı Uğur Akkuş ile hayatını birleştirmişti. Şallı ve Akkuş'un boşanma kararı aldığı iddia edildi. İşte sıcak gelişmenin perde arkası...
• 18 Mart 2022 - 11:51 • Son Güncelleme:
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Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.
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Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, ABD'ye mi yerleşti; Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş'un, Kuveytli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi. Akkuş’un Kuveyt Öksüzler Vakfı adına çalışan Kuveyt merkezli bir şirkete Çeşme’deki bir araziyi helikopterle gösterip hayali olarak sattığı gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı.
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Haciz sırasında Ebru Şallı ile Uğur Akkuş’un Amerika’da olduğu saptandı. Akkuş ile Şallı’nın bu dava nedeniyle ülkeye dönmeyeceği ve Amerika’ya yerleştikleri iddia edildi. (Snop Magazin)