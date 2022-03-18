• 18 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:
Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a sosyal medyadan atıfta bulundu!
'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl botunca 'Zeliş' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yüsra Geyik, son paylaşımıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.
• 18 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.
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