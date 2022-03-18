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MagazinYüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a sosyal medyadan atıfta bulundu!
HaberlerMagazin Haberleri Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a sosyal medyadan atıfta bulundu!
• 18 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:

Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhan'a sosyal medyadan atıfta bulundu!

'Arka Sokaklar' dizisinde 15 yıl botunca 'Zeliş' karakterine hayat veren Yüsra Geyik, geçtiğimiz haziran ayında diziden ayrılmıştı. Şimdilerde Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Yüsra Geyik, son paylaşımıyla İzzet Yıldızhan'a göndermede bulundu.

• 18 Mart 2022 - 15:13 • Son Güncelleme:
1Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu
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Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener, Gülşen gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

2Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor.

3Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Sonra konu alakasız yerlere geliyor" dedi. Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz.

4Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli.

5Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi." yanıtını verdi.

6Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Instagram üzerinden soruları yanıtlayan Geyik, "Açık giyinmek sana çok yakışıyor." yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilir kişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum." yanıtını verdi.

7Yüsra Geyik, İzzet Yıldızhana sosyal medyadan atıfta bulundu

Ayrıca bir takipçisinden gelen "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna Geyik, "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi" dedi.

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