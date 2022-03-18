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Magazinİbrahim Selim'den ani bir kararla ayrılan Selin Şekerci'den çocuk açıklaması!
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İbrahim Selim'den ani bir kararla ayrılan Selin Şekerci'den çocuk açıklaması!

İbrahim Selim ile ilişkisi ani bir şekilde bitirenSelin Şekerci yaptığı açıklama “Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım.” dedi.

18.03.2022 - 14:10 |
İbrahim Selim'den ani bir kararla ayrılan Selin Şekerci'den çocuk açıklaması!

Selin Şekerci önceki gün Bebek’te görüntülendi. Ünlü oyuncu son dönemde bol bol senaryo okuduğunu söyledi ve ekledi: “Çölyak hastalığım var. Ona göre besleniyorum. Biraz fazla iş seçiyorum. Ben seversem, her şeyi oynarım. Oyunculukla ilgili sınırım yok.” Şekerci, İbrahim Selim’le ayrılması hakkında “Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle arkadaşız gibi konuşmalar yapmak da istemiyorum” açıklamasını yaptı. Oyuncu ayrıca çocuk yapmak istediğini söyledi: “Bir gün evlenirsem bilin ki çocuk yapacağım.”

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