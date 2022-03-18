Nazlı-Hacı Sabancı çiftinin düğün tarihi belli oldu

Geçen yaz Çırağan’da görkemli bir düğünle evlenmeye hazırlanan Nazlı-Hacı Sabancı, düğünü Nazlı Hanım’ın babasının ani vefatı nedeniyle ertelemiş, çift aile arasında yapılan küçük bir törenle ekim ayında dünya evine girmişti.

Sessiz sedasız evlenen çiftin düğün planlarının baki olduğu, tüm dostlarıyla büyük bir kutlamak yapmak istedikleri duyuldu.

Düğün tarihi kesinleşmiş.

Çiftin düğünü 25 Haziran’da Çırağan Sarayı’nda yapacak.

Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, böylece tüm aile fertleriyle ve tüm dostlarıyla gecikmeli de olsa düğün kutlaması yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaşacak.