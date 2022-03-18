• 18 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı.
• 18 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1
Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.
3
4