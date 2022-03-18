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MagazinAleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı
HaberlerMagazin Haberleri Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı
• 18 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilerleyen yaşına rağmen hala genç göstermesi nedeniyle büyük beğeni topluyor. Öztel, sosyal medya hesabından gençlik pozunu paylaştı. Takipçilerinden Öztel'e övgü dolu sözler yağdı.

• 18 Mart 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı
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Türk pop müziğinde son dönemde parlayan isimlerin başında gelen şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisi kadar ilerleyen yaşına rağmen güzelliğiyle büyüleyen annesi Havva Öztel de hayranları tarafından sıkı takip ediliyor.

2SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

Öztel, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öztel, arada da takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor.

3SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

SON PAYLAŞIMINA ÖVGÜ YAĞDI

Öztel son olarak Instagram'dan 23 yaşında çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

4Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı

Öztel paylaşımına, "23 yaş. Türk filmlerinden fırlamış gibiyim. O ince kaşlara ne demeli peki? O zaman o modaymış" notunu düştü.

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