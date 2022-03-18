Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!

Ada konseyinde açıklama yapan Mert, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum' sözleriyle dikkat çekiyor. Kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak, ne ada hayatı olarak" ifadelerini kullanıyor.