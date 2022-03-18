Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!
'Survivor All Star 2022'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında yarıştı. Dokunulmazlık oyunun olmadığı son bölümde, Acun Medya takımı ile Survivor All Star yarışmacıları voleybol maçında karşı karşıya geldi. Öte yandanyeni bölüm fragmanında, Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal'ın kavgası dikkat çekti. İşte detaylar...
Mart sonunda birleşme partisinin ardından 24 yarışmacıyla devam edecek olan Survivor All Star'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler, haftanın Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Oyun sonunda kazanan ise ödülün sahibi oldu. Ardından Acun Ilıcalı ve All Star takımları arasında voleybol challenge gerçekleşti.
MERT VE HİKMET YARIŞTI
Survivor'da Mert'e söz veren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde voleybol maçının sinyalini vermişti. Voleybol challenge'ının heyecanı Survivor'da dün akşam yaşandı. Karşılaşma Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Survivor All Star takımı (Mert ile Hikmet) arasında oynandı. Maç öncesi kazanan takımın baklavalı çikolata kazanacağı açıklandı.
BATUHAN-MERT KAVGASI
Survivor'da yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Bulaşık yıkama tartışması yaşayan Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal, bir anda geriliyoe ve birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp, Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan, "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.
ELENEN İSİM BELLİ OLDU
Öte yandan Survivor'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu. Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden beşinci aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.