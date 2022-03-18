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MagazinSurvivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!
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• 18 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:

Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!

'Survivor All Star 2022'nin dün akşam ekrana gelen son bölümünde ünlüler ve gönüllüler, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım oyunlarında yarıştı. Dokunulmazlık oyunun olmadığı son bölümde, Acun Medya takımı ile Survivor All Star yarışmacıları voleybol maçında karşı karşıya geldi. Öte yandanyeni bölüm fragmanında, Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal'ın kavgası dikkat çekti. İşte detaylar...

• 18 Mart 2022 - 10:10 • Son Güncelleme:
1Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga
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Mart sonunda birleşme partisinin ardından 24 yarışmacıyla devam edecek olan Survivor All Star'ın son bölümünde ünlüler ve gönüllüler, haftanın Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Oyun sonunda kazanan ise ödülün sahibi oldu. Ardından Acun Ilıcalı ve All Star takımları arasında voleybol challenge gerçekleşti.

2Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

Survivor'da yarışmacılar, en keyifli yarışlarından Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarına çıktı. Bil Bakalım'ı kazanan gönüllüler olurken, Anlat Bakalımı da gönüllüler kazandı.

3MERT VE HİKMET YARIŞTI

MERT VE HİKMET YARIŞTI

Survivor'da Mert'e söz veren Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde voleybol maçının sinyalini vermişti. Voleybol challenge'ının heyecanı Survivor'da dün akşam yaşandı. Karşılaşma Acun Ilıcalı ile İrem Kanan ve Survivor All Star takımı (Mert ile Hikmet) arasında oynandı. Maç öncesi kazanan takımın baklavalı çikolata kazanacağı açıklandı.

4Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru heyecan da arttı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın başarılı atışı ile maç 3-2 skorla Acun Medya'nın üstünlüğü ile tamamlandı. Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar böylece ödülden faydalanma şansı kazandı.

5BATUHAN-MERT KAVGASI

BATUHAN-MERT KAVGASI

Survivor'da yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Bulaşık yıkama tartışması yaşayan Batuhan Karacakaya ile Mert Öcal, bir anda geriliyoe ve birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp, Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan, "Yeter. ben bitiriyorum" sözleriyle isyan ediyor.

6Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

Ada konseyinde açıklama yapan Mert, "Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum' sözleriyle dikkat çekiyor. Kendini savunan Batuhan ise "Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak, ne ada hayatı olarak" ifadelerini kullanıyor.

7ELENEN İSİM BELLİ OLDU

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Öte yandan Survivor'da Mert ve Barış, iki oyun sonunda çıkarılan iki eleme adayı oldu. Gönüllüler takımından Ayşe ve Hikmet, ünlülerden ise Merve ile Parviz dokunulmaz oldu. Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden beşinci aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

8Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

Oylama sonucunda Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden beşinci aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

9Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

Survivor'da oldukça çekişmeli geçen elemenin ardından adaya veda eden isim Berna oldu. Berna "Söyleyebilecek hiçbir şeyim yok, herkesin hakkında hayırlısı olsun. Mücadelemi verdim. İçim çok rahat. Desteklerim belli. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim" dedi.

10ACUN ILICALIDAN AÇIKLAMA

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı 'Berna katılmak istediğinde 'Yapabilir misin?' diye sormuştuk. Çok renk kattın. Eleme zamanı. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İleride güzel günler seni bulur" dedi.

11Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga
12Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı Fragmanda dikkat çeken kavga

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