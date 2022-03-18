Ece Erken günler sonra görüntülendi
Eşinin ölümü nedeniyle zor günler geçiren ünlü sunucu Ece Erken, oğlu ve annesiyle görüntülendi.
AİLESİNE SARILDI
Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle büyük yıkım yaşayan Ece Erken, yaşadığı zor günlerde ailesine tutundu.
8 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ
Ece Erken (43) ile uzun süredir aşk yaşayan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haziran 2021'de nikâh masasına oturmuştu. Sürpriz bir kararla evlenen ikili güzel haberi, 'Herkese selam. Biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” mesajıyla duyurmuştu.
Eşi ile yazışmalarının bir bölümünü paylaşan Erken, şu ifadeleri kullandı:
15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah... Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı! Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün... Ölmeyecek kadar yaralıyım, Allah'ım kimseye yaşatmasın. Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim, bakımsız! Ne giydiğim, nasıl göründüğümün önemi olmadığı sadece eşime dua edeceğim bir gün, nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana 'kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez' diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum, birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum... Hepsine buradan teşekkür ederim. Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşAllah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi, merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti hala yaptığı yardım ve iyilikleri duyup Onunla gurur duyuyorum.
BENİM EŞİM DOĞAL YOLLARLA ÖLMEDİ!
Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, hadisler paylaşıp kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim. Eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı. Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada 'takıyorum' diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu. Yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6. gün arayıp "oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı' söyledi ve 'Allah senden razı olsun' dedi. Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.