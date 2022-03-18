Ece Erken günler sonra görüntülendi

BENİM EŞİM DOĞAL YOLLARLA ÖLMEDİ!

Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen, katillerin peşine düştüm, hadisler paylaşıp kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim. Eşim de olsa aynısını yapardı. Katillerin peşini bırakmazdı. Babaannesi "Fayyeme" olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle, bana da arada 'takıyorum' diye hep kızardı ama ben insanlar ne deri bırakıp, yorum okumayalı tam 40 gün oldu. Yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer teyze eşimin vefat ettiği 6. gün arayıp "oğlunu mutlu ettiğimi, ailede küs olanları barıştırdığımı' söyledi ve 'Allah senden razı olsun' dedi. Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki yasımı sessiz sedasız yaşayayım.