Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinGülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'
HaberlerMagazin Haberleri Gülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'
• 18 Mart 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:

Gülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'

Popçu Berkay Şahin, son dönemde giydiği kostümler ve sahne şovları nedeniyle eleştirilen meslektaşı Gülşen'e destek çıktı. Erkek şarkıcıların bu konuda ne kadar cesur olabilecekleri sorusu yöneltilen Berkay, Gülşen'in yeni şarkısı 'Lolipop' üzerinden esprili bir cevap verdi.

• 18 Mart 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Gülşene olay gönderme Ben de mi lolipop yiyeyim
ABONE OL

Berkay, önceki gün İstanbul Moda Haftası'nda objektiflere yansıdı. Gökhan Yavaş defilesini izleyen şarkıcı, günlük hayatta moda kaygısıyla hareket etmediğini ve gerekirse hayatının sonuna kadar terlik ve şortla gezebileceğini söyledi.

2TAKIM ELBİSE SEVMİYORUM

"TAKIM ELBİSE SEVMİYORUM"

40 yaşındaki popçu, "Moda yakışanı, kendine yakıştırdığını giymektir. Yeni çıkan ya da popüler ürün önemli değil. Kendime yakıştırdığımı giyiyorum. Zaten biliyorsunuz genelde şort ve terlikle geziyorum. Takım elbiseyi çok sevmiyorum, özel günler dışında tercih etmiyorum. Bana kalsa hayatımın sonuna kadar şort ve terlikle gezerim ama öyle olmuyor" dedi.

3AİLESİYLE ABDYE GİDECEK

AİLESİYLE ABD'YE GİDECEK

Yazı çalışarak geçireceği için eşi Özlem Ada Şahin, çocukları Arya ve Zeynep Mira ile nisan ayında ABD'ye tatile gideceğini belirten Berkay, son dönemde giydiği kostümler ve sahne şovları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Gülşen'e destek verdi.

4HERKES KENDİNE YAKIŞANI GİYİYOR

"HERKES KENDİNE YAKIŞANI GİYİYOR"

Gülşen'in son çektiği klipteki iddialı sahneleriyle ilgili olarak ünlü şarkıcı, "Herkes kendine yakışanı giyiyor ve güzel de görünüyor bence.

5Gülşene olay gönderme Ben de mi lolipop yiyeyim

Gülşen'in yaptığı her şarkıyı ve duruşunu çok beğeniyorum, yakıştırıyorum.

6Gülşene olay gönderme Ben de mi lolipop yiyeyim

Huzurlu ve mutluysa kimseye bir şey demek düşmez. Mutlu bir kadın, belli huzurlu ve güzel de ailesi var" ifadelerini kullandı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!

Survivor All Star ödül oyununda eğlenceli anlar yaşandı! Fragmanda dikkat çeken kavga!

Gülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'

Gülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel paylaştı, ortalık karıştı

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''

Gönül Dağı'nın Asya'sı Buse Orcan sosyal medyada bambaşka! 'Sen neymişsin Asya!''