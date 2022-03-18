Gülşen'e olay gönderme! 'Ben de mi lolipop yiyeyim?'

"TAKIM ELBİSE SEVMİYORUM"

40 yaşındaki popçu, "Moda yakışanı, kendine yakıştırdığını giymektir. Yeni çıkan ya da popüler ürün önemli değil. Kendime yakıştırdığımı giyiyorum. Zaten biliyorsunuz genelde şort ve terlikle geziyorum. Takım elbiseyi çok sevmiyorum, özel günler dışında tercih etmiyorum. Bana kalsa hayatımın sonuna kadar şort ve terlikle gezerim ama öyle olmuyor" dedi.