Geçtiğimiz aralık ayında 10 yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Danimarkalı Bettina Kuperman ile nikah masasına oturan Ferman Akgül, "Evliliği tazeledik, balayına çıkacağız. Heyecan oldu, çocuklarla olmak ve onların o anı görmesi enteresan oldu. Bizim içinde heyecanlıydı" dedi.

"OYUNCULUK GÜZEL AMA ZOR"

Oyunculuğun müziğe göre zor bir iş olduğunu dile getiren Akgül, "Oyunculuğu sevdim, güzelmiş ama çok zor. Oyuncuları daha iyi anlıyorum. Müzik mesleğim olduğu için daha kolay" ifadelerini kullandı

Daha önce 2010 yılında Eurovision’da ülkemizi maNga ile temsil eden şarkıcı, "Sizce yine yarışmaya katılmalı mıyız?" sorusuna, "Hep diyorum 'Eurovision’a katılmalıyız' diye. Bizim orada olmamız hem ülke açısından hem müzik açısından önemli" yanıtını verdi.

"HER MÜZİKTE VAR"

Arabesk müziğinin ‘Bergen’ filmi sonrası yeniden gündeme gelmesi hakkında ise ünlü şarkıcı, "Arabesk dinleriz tabii. Bizim müziğin içinde de vardır her zaman. En son İbrahim Erkal’ın ölümünde çok üzülmüştüm. Onun kasetlerini çok dinlerdim. Bu aralar Küçük Emrah’la bir münasebetimiz var, bir şeyler yapacağız. Severim yani arabeski ama tekrar yükselişe geçiyor mu bilmiyorum. Ne zaman inişe geçti ki onu da bilmiyorum. Rapin de rockın da içinde hep var. İster istemez her müziğe girmiştir. Emrah abi gibi, Ferdi Baba, Orhan Baba gibi o sesler bir daha gelmez" dedi.