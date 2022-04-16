Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket
Asmalımescit’de bir mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile objektiflere yansıyan 50 yaşındaki oyuncu Nejat İşler, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekti. "Zor yürüyorsunuz" sözlerine ise çok sinirlendi ve hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.
Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Saygı' dizisinde 'Ercüment Çözer' karakterini canlandıran Nejat İşler, önceki gece bir grup arkadaşı ile Beyoğlu Asmalımescit’de eğlendi.
HAKARETLER YAĞDIRDI!
Arkadaşları tarafından mekanın içine sokularak bir yere oturtulan ünlü oyuncu, saatler sonra mekandan ayrılmak için dışarı çıktı. Ne olduysa bundan sonra oldu! Mekanda samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile dışarı çıkan ve çağırdıkları taksiyi mekana sıfır yanaştırtan İşler, taksiye binmek yerine kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler yağdırmaya başladı.
"ASIL SİZ AYAKTA DURAMIYORSUNUZ!"
Muhabirlerin “Nejat Bey alkolü fazla kaçırdınız galiba, zor yürüyorsunuz” sözüne çok sinirlenen oyuncu, “Asıl siz ayakta duramıyorsunuz” karşılığını verdi. Muhabirlere el kol hareketleri ile hakaretler yağdıran İşler, arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilirken, dengesini kaybedip tekrar düştü.
2014'TE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Septik şok (Sepsis) geçiren Nejat işler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Sevenlerini korkutan oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.