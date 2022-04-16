Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinNejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket
HaberlerMagazin Haberleri Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket
• 16 Nisan 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:

Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket

Asmalımescit’de bir mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile objektiflere yansıyan 50 yaşındaki oyuncu Nejat İşler, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta güçlük çekti. "Zor yürüyorsunuz" sözlerine ise çok sinirlendi ve hakaretler yağdırdı. Arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilen İşler, kameralara orta parmak işareti yaparken, otele giriş yaparken defalarca yere düştü.

• 16 Nisan 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
1Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı Basın mensuplarına çirkin hareket
ABONE OL

Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Saygı' dizisinde 'Ercüment Çözer' karakterini canlandıran Nejat İşler, önceki gece bir grup arkadaşı ile Beyoğlu Asmalımescit’de eğlendi.

2Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı Basın mensuplarına çirkin hareket

İlerleyen saatlerde alkolün dozunu kaçıran ve ayakta durmakta zorlanan oyuncu yere düştü. Arkadaşlarının anında müdahalesi ile ciddi bir hasar almaktan kurtulan İşler, eğlenmeye ve alkol almaya devam etti.

3HAKARETLER YAĞDIRDI

HAKARETLER YAĞDIRDI!

Arkadaşları tarafından mekanın içine sokularak bir yere oturtulan ünlü oyuncu, saatler sonra mekandan ayrılmak için dışarı çıktı. Ne olduysa bundan sonra oldu! Mekanda samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile dışarı çıkan ve çağırdıkları taksiyi mekana sıfır yanaştırtan İşler, taksiye binmek yerine kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler yağdırmaya başladı.

4ASIL SİZ AYAKTA DURAMIYORSUNUZ

"ASIL SİZ AYAKTA DURAMIYORSUNUZ!"

Muhabirlerin “Nejat Bey alkolü fazla kaçırdınız galiba, zor yürüyorsunuz” sözüne çok sinirlenen oyuncu, “Asıl siz ayakta duramıyorsunuz” karşılığını verdi. Muhabirlere el kol hareketleri ile hakaretler yağdıran İşler, arkadaşlarının müdahalesi ile taksiye bindirilirken, dengesini kaybedip tekrar düştü.

5MUHABİRLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

MUHABİRLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI!

Taksiye güçlükle bindirilen İşler, mekanda tanıştığı kız arkadaşı ile ayrılırken kameralara orta parmak işareti yaptı. Ayrıldıkları mekana yakın bir otele giriş yaparken görüntülenen Nejat İşler, kendisine soru sormaya çalışan muhabirlere saldırmaya kalktı.

6Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı Basın mensuplarına çirkin hareket

Otel görevlisi tarafından güçlükle sakinleştirilen 50 yaşındaki oyuncu, apar topar otele sokulmaya çalışıldı. Bu sırada İşler, alkolün de vermiş olduğu etkiyle defalarca yere düştü.

72014TE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

2014'TE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Septik şok (Sepsis) geçiren Nejat işler, 17 Ocak 2014 tarihinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı 22 Ocak'ta Bodrum'daki hastaneden İstanbul'da özel bir hastaneye nakledilmişti. Sevenlerini korkutan oyuncu, Nisan 2014'te taburcu olmuştu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'

Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'

Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket

Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket