Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket

HAKARETLER YAĞDIRDI!

Arkadaşları tarafından mekanın içine sokularak bir yere oturtulan ünlü oyuncu, saatler sonra mekandan ayrılmak için dışarı çıktı. Ne olduysa bundan sonra oldu! Mekanda samimi şekilde eğlendiği bir kadın ile dışarı çıkan ve çağırdıkları taksiyi mekana sıfır yanaştırtan İşler, taksiye binmek yerine kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler yağdırmaya başladı.