Azra Akın: Maneajerimin parası alındı, iyi niyetimin kurbanı oldum
Azra Akın, yardıma muhtaç insanlara umut olmak isterken zor duruma düşmüştü. Bazı yardımların ihtiyaç sahiplerine gitmediğini öğrenince ilişkisini kesen Akın, “İnsanlara yardım etmeye çalışırken iyi niyetimin kurbanı oldum" dedi.
"Umudum Olur musun? Derneği'ne bağış yapacağız" diyerek para toplayan ödül töreni yetkililerinin ortadan kaybolduğu iddia edilmişti. Dernek başkanı Azra Akın, dolandırıcılık iddialarıyla ilgili 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuşmuştu.
Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını belirten Azra Akın, bağış detayının altını çizerek, "Bu ödül töreni 'Umudum Olur musun? Derneği' için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözler tutulamadı, tutulmadı" diyerek, sitem etmişti.
"BU BAĞIŞLAR GELMEDİ"
Ödül töreninin sekizinci kez yapıldığını ve belediye ile işbirliği içerisinde olduğunu bildiği için güven duyduklarını anlatan Akın, ödül gecesinden sonra bağışların gelmediğini dile getirerek, "Değerli dostlarımız bize destek oldular, sanat eserlerini bağışladılar. Ona rağmen bu bağışlar gelmedi. Burada en önemli konu sözlerin tutulmaması" şeklinde konuşmuştu.
"DAHA DİKKATLİ DAVRANIYORUM"
Ardından gazetecilerin "Geçtiğimiz aylarda sunucusu olduğunuz bir ödül töreninin dolandırılma haberleri çıktı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna Akın, "Bu konuyla ilgili hukuki yollara başvurduk. Sonucunu bekliyoruz. Artık her işte daha dikkatli davranıyorum ve davranacağım, daha fazla konuşmayalım bu konu hakkında" demişti.