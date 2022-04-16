Azra Akın: Maneajerimin parası alındı, iyi niyetimin kurbanı oldum

Gecenin organizatörü Burak Akan ile provalarda karşılaştığını belirten Azra Akın, bağış detayının altını çizerek, "Bu ödül töreni 'Umudum Olur musun? Derneği' için bir bağış gecesi olacaktı aynı zamanda. Çünkü biz insanlar, çocuklar, gençler için çalışan bir derneğiz. Dernek olarak böyle etkinlik yapmak güzel oluyor, bağış toplanabiliyor. Bu şekilde olunca biz kabul ettik ama gördük ki verilen sözler tutulamadı, tutulmadı" diyerek, sitem etmişti.