'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken açıklama! 'Başarı kaygısı hiç yaşamadım'
'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte sahil gezintisine çıkan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aile hayatı ve kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, Kalan D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'deki Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor. Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor.
"Oğlunuzun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Taro yolunu başından beri kendisi çizdi. Ben herhangi bir destek vermedim. Bizde öyle pohpohlamak yoktur. Herkes kendi parmak izini kendi keşfeder. Taro da kendi yolunu kendi başına çizen bağımsız bir birey. Dolayısıyla gelecek adına ondan umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.
"OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM"
Önceki günlerde de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuştu.Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye" demişti.
Güzel oyuncu, sözlerine; "Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu" diye devam etmişti.
"HER ŞEYİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTİYORUM"
Öncesinde ise sevgilisi Sofia ile yedi yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyleyen Taro, "Sofia lise aşkım, yedi yıldır tanışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Başarılı oyuncu, "Her şeyi dolu dolu yaşamak istiyorum. Evlilik tabii ki neden olmasın ama daha 24 yaşındayım" açıklamasıyla sözlerini noktalamıştı.
"BENİ HİÇ ÖYLE BÜYÜTMEDİLER"
"Sanatçı bir aileden geliyorsunuz bu durum özerinizde bir baskı oluşturuyor mu?" sorusuna içtenlikle cevap veren Tarık Emir Tekin, "Beni hiç öyle büyütmediler, seçimlerime hep saygı duydular. Bizde hiç öyle büyük hırslar yoktur. Bir başarı kaygısı hiç yaşamadım o yüzden. Onlar beni kendi entelektüel donanımlarıyla büyütüp beslediler. Bu durum da benim hayata bakışıma yön verdi" ifadelerini kullandı.
"RAKİP OLARAK BAKMIYORUM"
"Annenizle rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise Tekin, "Ben hiç rakip olarak bakmıyorum bu duruma. Annem de, ben de hatta siz de eğlence endüstrisinde çalışan insanlarız. Topluma keyifli hikayeler anlatmak, onların zamanını keyifli geçirmelerini sağlamak tek amacımız" diye yanıt verdi.Genç oyuncu, bu söylemleri ve düşünceleriyle görenlerin takdirini kazandı.
OĞLUNDAN ŞEVVAL SAM'A SET SÜRPRİZİ
Öte yandan geçtiğimiz sene de Tarık Emir Tekin, sürpriz yapıp annesinin rol aldığı dizinin setine gitmişti. Anne oğlun hasret giderdiği anları Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tekin, çekim arasında "İşten güçten görüşemiyoruz, çok özledim" dediği Şevval Sam ile sarmaş dolaş hasret gidermişti.'Sarı Fırtına' lakaplı futbolcu babası Metin Tekin'e benzerliği ile dikkat çeken yakışıklı oyuncu, annesiyle verdiği pozu, "mama" (anne) notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.