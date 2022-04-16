Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Magazin'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken açıklama! 'Başarı kaygısı hiç yaşamadım'
HaberlerMagazin Haberleri 'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken açıklama! 'Başarı kaygısı hiç yaşamadım'
• 16 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:

'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin'den dikkat çeken açıklama! 'Başarı kaygısı hiç yaşamadım'

'Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Sofia ile birlikte sahil gezintisine çıkan Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak aile hayatı ve kariyeri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

• 16 Nisan 2022 - 10:55 • Son Güncelleme:
1Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım
ABONE OL

Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam'ın, eski futbolcu Metin Tekin ile 1993-1999 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen Tarık Emir Tekin, Kalan D'nin fenomen dizisi 'Sadakatsiz'deki Selçuk rolüyle adından söz ettiriyor. Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor.

2DONANIMI ÇOK FAZLA

"DONANIMI ÇOK FAZLA"

Geçtiğimiz aylarda oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirten Sam, "Oyunculuğa dair konuştuğumuzda ondan çok şey öğreniyorum. Donanımı çok fazla. İşine, mesleğine tutku ile bağlı olan biri olduğun için geliştirmek için ne gerekiyorsa yapıyor" demişti.

3Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım

"Oğlunuzun kariyer planlamasıyla ilgili fikir alışverişi yapıyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, "Taro yolunu başından beri kendisi çizdi. Ben herhangi bir destek vermedim. Bizde öyle pohpohlamak yoktur. Herkes kendi parmak izini kendi keşfeder. Taro da kendi yolunu kendi başına çizen bağımsız bir birey. Dolayısıyla gelecek adına ondan umutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

4OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM

"OĞLUMA HAYRANLIK DUYUYORUM"

Önceki günlerde de 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olan Şevval Sam, yine oğlu Tarık Emir Tekin hakkında konuşmuştu.Tekin'e hayranlık duyduğunu belirten Sam, "Babasına çok benziyor. 9 ay boyunca dua ettim, 'kime benzerse benzesin ama içi bana benzesin.' diye" demişti.

5Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım

Güzel oyuncu, sözlerine; "Çünkü 'büyüdüğü zaman onunla iyi arkadaş olmak istiyordum.' diyordum. Bana hiç bana benzemiyor ama bana ruhu çok benziyor. Çok entelektüel bir çocuk. Samimi ve gerçek ama bir yandan da aşırı cool. 23 yaşında anne oldum, onunla büyüdüm sayılır. Hayranlık duyuyorum. O da oyuncu oldu. Bu konuyla ilgili okuması, izlemesi konusunda ayrıca hayranlık duyuyorum. Metin futbolcuydu ama o sanata daha yatkın oldu" diye devam etmişti.

6DAHA HAVALI BİR OYUNCU GÖRDÜNÜZ MÜ

"DAHA HAVALI BİR OYUNCU GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Tekin, geçtiğimiz aylarda ise Şevval Sam'ın doğum günü için annesi ve Eda Ece ile bir araya gelmişti. Daha önce Taro'yu, dünyaca ünlü oyuncu Johnny Deep’e benzettiği hatırlatılan Ece, "Daha havalı bir oyuncu gördünüz mü?" şeklinde konuşmuştu.

7Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım

Tarık Emir Tekin ise bu sözlere; "Eda çok değerli, çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyler beni çok onurlandırıyor" şeklinde karşılık vermişti.

8SOLUĞU BODRUMDA ALDILAR

SOLUĞU BODRUM'DA ALDILAR

Tekin, geçtiğimiz yaz uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sofia ile birlikte soluğu Bodrum'da almıştı. Yalıkavak'daki bir plajda kameralara yansıyan ikiliden Tarık Emir Tekin, romantik anlar yaşadığı sevgilisini öpmeye doyamamıştı.

9Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım

Birlikte güzel vakit geçiren ünlü çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark ettiğinde ise istiflerini bozmamışlardı.

10HER ŞEYİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTİYORUM

"HER ŞEYİ DOLU DOLU YAŞAMAK İSTİYORUM"

Öncesinde ise sevgilisi Sofia ile yedi yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyleyen Taro, "Sofia lise aşkım, yedi yıldır tanışıyoruz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti. Başarılı oyuncu, "Her şeyi dolu dolu yaşamak istiyorum. Evlilik tabii ki neden olmasın ama daha 24 yaşındayım" açıklamasıyla sözlerini noktalamıştı.

11TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü isim, geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Sevgilisi Sofia ile birlikte el ele sahil gezintisine çıkan Tekin, tarzıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

12Sadakatsizin Selçuku Tarık Emir Tekinden dikkat çeken açıklama Başarı kaygısı hiç yaşamadım

Oyunculuğu kadar giyim tarzıyla da adından söz ettiren Tekin, basın mensuplarıyla konuşarak "Kendim tasarlıyorum giydiklerimi, çok iyi de bir terzim var. O da tam bana göre dikiyor sağ olsun" dedi.

13BENİ HİÇ ÖYLE BÜYÜTMEDİLER

"BENİ HİÇ ÖYLE BÜYÜTMEDİLER"

"Sanatçı bir aileden geliyorsunuz bu durum özerinizde bir baskı oluşturuyor mu?" sorusuna içtenlikle cevap veren Tarık Emir Tekin, "Beni hiç öyle büyütmediler, seçimlerime hep saygı duydular. Bizde hiç öyle büyük hırslar yoktur. Bir başarı kaygısı hiç yaşamadım o yüzden. Onlar beni kendi entelektüel donanımlarıyla büyütüp beslediler. Bu durum da benim hayata bakışıma yön verdi" ifadelerini kullandı.

14RAKİP OLARAK BAKMIYORUM

"RAKİP OLARAK BAKMIYORUM"

"Annenizle rakip olmak nasıl bir duygu?" sorusuna ise Tekin, "Ben hiç rakip olarak bakmıyorum bu duruma. Annem de, ben de hatta siz de eğlence endüstrisinde çalışan insanlarız. Topluma keyifli hikayeler anlatmak, onların zamanını keyifli geçirmelerini sağlamak tek amacımız" diye yanıt verdi.Genç oyuncu, bu söylemleri ve düşünceleriyle görenlerin takdirini kazandı.

15OĞLUNDAN ŞEVVAL SAMA SET SÜRPRİZİ

OĞLUNDAN ŞEVVAL SAM'A SET SÜRPRİZİ

Öte yandan geçtiğimiz sene de Tarık Emir Tekin, sürpriz yapıp annesinin rol aldığı dizinin setine gitmişti. Anne oğlun hasret giderdiği anları Eda Ece, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tekin, çekim arasında "İşten güçten görüşemiyoruz, çok özledim" dediği Şevval Sam ile sarmaş dolaş hasret gidermişti.'Sarı Fırtına' lakaplı futbolcu babası Metin Tekin'e benzerliği ile dikkat çeken yakışıklı oyuncu, annesiyle verdiği pozu, "mama" (anne) notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'

Dünyayı sallayan iddia! 'ASAP Rocky, Rihanna'yı ayakkabı tasarımcısıyla aldattı'

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'

Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım! 'Kavuşacağız biliyorum'

Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket

Nejat İşler alkolü fazla kaçırınca hakaretler yağdırdı! Basın mensuplarına çirkin hareket