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MagazinÖzlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in panik anları! Kameraları fark edince...
HaberlerMagazin Haberleri Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in panik anları! Kameraları fark edince...
• 16 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:

Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in panik anları! Kameraları fark edince...

Özlem Yıldız'dan 2013 yılında boşanan Sinan Serter, önceki akşam bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek'te görüntülendi. Gazetecileri fark eden Serter'in panik anları, kameralara yansıdı.

• 16 Nisan 2022 - 11:39 • Son Güncelleme:
1Özlem Yıldızın eski eşi Sinan Serterin panik anları Kameraları fark edince...
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2005 yılında nikah masasına oturduğu sunucu Özlem Yıldız'dan 2013 yılında boşanan iş insanı Sinan Serter, geçtiğimiz yıllarda oğlu Demir ile gittiği Uludağ tatilinde büyük bir şok yaşamıştı. '2. Sayfa' programında yer alan habere göre; Serter, alacaklıların şikayeti üzerine kaldıkları otele gelen jandarma ekipleri tarafından oğlunun gözleri önünde gözaltına almıştı.

2BURSA AÇIK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

BURSA AÇIK CEZAEVİ'NE GÖNDERİLDİ

Uludağ Jandarma Karakolu'nda alınan ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Serter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bursa Açık Cezaevi'ne gönderilmişti. Eski eşinin tutuklandığı haberini alan Özlem Yıldız, İstanbul'dan yola çıkarak Uludağ'a gelmişti. Burada jandarma ekiplerinin yanındaki oğlu Demir Serter'i teslim alan Yıldız, otele yerleşmişti.

3OĞLUNU KAYAK PİSTİNE ÇIKARDI

OĞLUNU KAYAK PİSTİNE ÇIKARDI

Özlem Yıldız, oğlunu olayın etkisinden kurtulması amacıyla kayak yapması için piste çıkarmıştı. Demir Serter, Birinci Oteller Bölgesi'ndeki pistlerde kayak yaparken, ünlü sunucu da kafede arkadaşlarıyla birlikte onu izlemişti. Basın mensuplarının sorularını kabul etmeyen Yıldız, ardından oğluyla otele dönmüştü.

4AYNI KAREDE POZ VERDİLER

AYNI KAREDE POZ VERDİLER

Özlem Yılıdz ile Sinan Serter, önceki sene ise aile dostları Süleyman Çalıkoğlu’nın Levent'te açtığı restoranına 'hayırlı olsun'a gitmişti. Yıldız ve Serter, yıllar sonra ilk kez aynı karede poz vermişti.

5YÖNLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

YÖNLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Sinan Serter, son olarak geçtiğimiz akşam bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Motosiklet ile geldikleri Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, kameraları fark edince yönlerini değiştirdi. Serter, panikle yol üstündeki bir dondurmacıya girerken kadın arkadaşı ise yoluna devam etti. İş insanı, bir süre dondurmacıda bekledikten sonra ise gizemli arkadaşının peşinden gitti.

6FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEMEDİ

Öte yandan Ağaoğlu Maslak 1453'ün eğlence mekanlarından biri, 2018 yılında görkemli bir davetle açılmıştı. Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter, geceye yeni sevgilisi ile birlikte katılmış; ancak yan yana fotoğraf çektirmek istememişti. Hüseyin Altun/Milliyet

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