Özlem Yıldız'ın eski eşi Sinan Serter'in panik anları! Kameraları fark edince...

YÖNLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Sinan Serter, son olarak geçtiğimiz akşam bir kadın arkadaşıyla birlikte Bebek'te objektiflere takıldı. Motosiklet ile geldikleri Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülenen ikili, kameraları fark edince yönlerini değiştirdi. Serter, panikle yol üstündeki bir dondurmacıya girerken kadın arkadaşı ise yoluna devam etti. İş insanı, bir süre dondurmacıda bekledikten sonra ise gizemli arkadaşının peşinden gitti.