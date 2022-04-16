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MagazinKerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi! Dikkat çeken yorum detayı...
HaberlerMagazin Haberleri Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi! Dikkat çeken yorum detayı...
• 16 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:

Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi! Dikkat çeken yorum detayı...

Dünyaca ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas ile Kerem Bürsin bir araya geldi. Antonio Banderas 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabında ortalama 500 yorum alırken, Kerem Bürsin'le paylaştığı karelere ise binlerce mesaj gelmesi dikkat çekti.

• 16 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
1Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...
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Antonio Banderas ve Kerem Bürsin, bir kez daha bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ay Malaga Film Festivali'ne gittiğinde 61 yaşındaki aktörün başrolünde yer aldığı 'Company' müzikalini izlemiş, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, gündem olmuştu.

2SEN EN İYİSİSİN

"SEN EN İYİSİSİN"

Banderas ise Instagram gönderisine “Love Is In The Air dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi.

3Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Oyundan büyük keyif aldı" notunu düşmüştü. Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan Bürsin de “Sen en iyisisin” yorumunu yazmıştı.

4Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Bürsin’in eski sevgilisi Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi, yurt dışında 'Love Is In The Air' adıyla yayınlanıyor.

5YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI

Dünyaca ünlü İspanyol yıldız, Kerem Bürsin'i bu defa İspanya'daki davetine çağırdı. Banderas, ilk önce eşi Nicole Banderas ve Bürsin'le karesini, 3.1 milyon takşpçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

6Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Sanatçı, iki saat sonra oyuncuyla 'selfie' yaptığı fotoğrafı da sevenlerinin beğenisine sundu.

7Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Banderas'ın normalde paylaştığı kareler ortalama 500 yorum alırken, Bürsin'le pozlarına ise binlerce mesaj yağdı.

8Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

İki kareye 12 saat dolmadan iki binden fazla yorum yapıldı. Banderas'ın Bürsin'le 20 Mart'ta paylaştığı kareye ise 3 bin 500'den fazla yorum gelmişti.

9Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Öte yandan Bürsin, Malaga'da çekilen karelere, "Ne gün ama! Ne unutulmaz bir deneyim! Antonio Banderas ve Nicole Banderas'a teşekkür ederim. Büyük bir zevkti. Tekrar görüşmek üzere" notunu yazdı.

10İTALYANLARIN GÖZDESİ

İTALYANLARIN GÖZDESİ

Rol aldığı dizilerle yurt dışında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kerem Bürsin, şimdi de İtalya’nın gözdesi oldu.

11Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi Dikkat çeken yorum detayı...

Ülkenin Sky Uno kanalında yayınlanan seyahat ve reality show programı ‘Pechino Express’in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde İstanbul’a yer verildi ve Kerem Bürsin’den bahsedildi. Projede, Bürsin’in Türkiye’nin en sevilen oyuncularından biri olduğu söylendi.

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