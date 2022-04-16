• 16 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
Kerem Bürsin ve Antonio Banderas bir araya geldi! Dikkat çeken yorum detayı...
Dünyaca ünlü İspanyol aktör Antonio Banderas ile Kerem Bürsin bir araya geldi. Antonio Banderas 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabında ortalama 500 yorum alırken, Kerem Bürsin'le paylaştığı karelere ise binlerce mesaj gelmesi dikkat çekti.
• 16 Nisan 2022 - 10:34 • Son Güncelleme:
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Antonio Banderas ve Kerem Bürsin, bir kez daha bir araya geldi. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz ay Malaga Film Festivali'ne gittiğinde 61 yaşındaki aktörün başrolünde yer aldığı 'Company' müzikalini izlemiş, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, gündem olmuştu.
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