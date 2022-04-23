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MagazinDidem Balçın: 'Çakallarla Dans 6' geliyor, sürpriz isimler katılacak
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Didem Balçın: 'Çakallarla Dans 6' geliyor, sürpriz isimler katılacak

Didem Balçın, önceki gece alışveriş merkezinde görüntülendi. Başarılı oyuncu, 'Fatma' karakaterine hayat verdiği, ilk olarak 2010 yılında sinemaseverlerle buluşan 'Çakallarla Dans' serisi hakkında konuştu.

23.04.2022 - 09:40 |
Didem Balçın: 'Çakallarla Dans 6' geliyor, sürpriz isimler katılacak

Kuruluş: Osman'da makyajla 90 yaşına kadar gelen ve sonrasında senaryo gereği diziden ayrılan Didem Balçın, çok zorlandığını itiraf etti.

"MAALESEF ÖYLE OLMUYOR"

Yapımcıların ve rol arkadaşlarının bu duruma tahammül ettiğini ve kendisine çok destek verdiklerini belirten oyuncu, "Artık oğlunuz Alican ile daha fazla vakit geçirecek misiniz?" sorusuna, "Maalesef öyle olmuyor. Tiyatro var, şehir dışları olacak ve 'Çakallarla Dans 6' geliyor" dedi.

Film hakkında kısa detaylar veren Balçın, "Aynı kadro devam edecek. Sürpriz isimler katılacak. Hayatlarımızı beraber paylaşıyoruz. Başarımızın sırrı bu. Haziran sonu çekimler başlayacak. Bu seri Türkiye’de geçmeyecek" şeklinde konuştu.

Didem Balçın: Çakallarla Dans 6 geliyor, sürpriz isimler katılacak

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