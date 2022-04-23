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MagazinSeda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor! Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor! Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı
• 23 Nisan 2022 - 08:36 • Son Güncelleme:

Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor! Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Ses adında bir kızları bulunan Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda mutlu haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftin üç yaşındaki kızları Ses, kardeşinin hem cinsiyetini hem adını açıkladı.

• 23 Nisan 2022 - 08:36 • Son Güncelleme:
1Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı
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Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.

2SESİN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ

"SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"

Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.

3Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Oyuncu, eşinin 14 haftalık hamile olduğu haberini 360 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duyurmuştu.

4Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Ses'in elindeki ultrason görüntüsü dikkat çekerken, Erdim beğeni ve tebrik mesajları yağan gönderisine, "Evet hazırsak artık Ses’in abla olduğu bölüme geçiş yapıyoruz. Biz artık dört kişiyiz" notunu düşmüştü.

5HEYECANLARI BÜYÜYOR

HEYECANLARI BÜYÜYOR

Heyecanları günden güne büyüyen Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses ile Yeniköy Fiko’dan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ve eşi 14 haftalık hamile olan oyuncu, “Ses’e kardeş geliyor çok mutluyuz” dedi.

6ÇOCUKTAN AL HABERİ

"ÇOCUKTAN AL HABERİ"

“Cinsiyeti belli oldu mu?” sorusuna Erdim’in üç yaşındaki kızı cevap vererek “Kız olacak” diye bağırdı. Bu cevaba şaşıran Erdim “Evet Ses’in de dediği gibi kız çocuğumuz olacak yine, bunu da ilk kez söylemiş olduk” dedi.

7Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Konuşmayı çok seven Ses, yeni doğacak kardeşinin ismini de söylemeyi ihmal etmedi. Minik Ses, “Kardeşimin ismi de Ela olacak” diyerek Erdim ve eşini şaşırttı.

8Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Bunun üzerine Ümit Erdim, “Kızımız her şeyi söyledi zaten, tecrübeliyiz bu konuda kız babası ve annesi olacağız. Dünya’yı kız babaları kurtaracak” ifadelerini kullandı.

9Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Hamileliğinin iyi gittiğini söyleyen Seda Erdim ise “Ses’ten dolayı zaten provasını yapmıştık, şu an gayet güzel bir hamilelik geçiriyorum” diye konuştu.

10REKLAM VE PROJE TEKLİFLERİ YAĞIYOR

REKLAM VE PROJE TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Öte yandan hayatlarına dair keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı seven sempatik aileye, firmalardan sıklıkla reklam ve proje teklifi geldiği iddia edilmişti. Çift, kızları Ses küçük olduğundan onunla kamera karşısına henüz geçmeyi istemiyordu. Ailelerine bir bebeğin katılmasıyla birlikte bu tekliflerin artacağı tahmin ediliyor.

11HANIM BEĞENİYORSA SORUN YOK

"HANIM BEĞENİYORSA SORUN YOK"

Tüp mide ameliyatıyla 60 kilo vererek adeta bir deri bir kemik kalan Ümit Erdim, "Hanım fit olunca ben de fit oldum. O beğeniyorsa sorun yok" açıklamasında bulunmuştu.

12Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Erdim, meslektaşı Hazal Kaya'nın "Kilolu kadınlara başrol verilmiyor" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine de erkek oyuncularda böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtip, "Kiloluyken üç uzun metraj başrol filmim var, demek ki erkek için geçerli değil bu.

13Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

Hanımların tarafını onlar daha iyi bilir onlar o tarafın dinamiklerini daha iyi bilir öyle demişse mutlaka bir bildiği vardır. Biraz çorba o mevzu, yani kiloya kadar başka faktörler var aslında o taraf için aynı şeyi söyleyemem" demişti.

14Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı

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