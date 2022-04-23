Seda-Ümit Erdim çifti ikinci bebeği bekliyor! Cinsiyetini ve ismini kızları açıkladı
Ses adında bir kızları bulunan Seda-Ümit Erdim çifti, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda mutlu haberi sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan ünlü çift, önceki gün Yeniköy'de bir restorandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden çiftin üç yaşındaki kızları Ses, kardeşinin hem cinsiyetini hem adını açıkladı.
Ekranların sevilen oyuncusu Ümit Erdim, çocukluk hayallerinin peşinden gitmiş ve pilotaj eğitimi alarak pilot olmuştu. Bir süredir küçük uçaklarda pilotluk yapan Erdim, eğitimlerini tamamlayınca, hobi olarak uçak kullanmaya devam istiyor.
"SES'İN ABLA OLDUĞU BÖLÜME GEÇİŞ YAPIYORUZ"
Ümit Erdim’in eşi Seda Erdim, şimdilerde ikinci bebeğine hamile. 2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, 2018’de kızları Ses’i kucaklarına almışlardı. Ses abla oluyor.
REKLAM VE PROJE TEKLİFLERİ YAĞIYOR
Öte yandan hayatlarına dair keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı seven sempatik aileye, firmalardan sıklıkla reklam ve proje teklifi geldiği iddia edilmişti. Çift, kızları Ses küçük olduğundan onunla kamera karşısına henüz geçmeyi istemiyordu. Ailelerine bir bebeğin katılmasıyla birlikte bu tekliflerin artacağı tahmin ediliyor.