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Sadettin Saran'ın sevgilisi değil kızı...

Bebek'te görüntülenen Sadettin Saran'ın genç bir kadınla el ele tutuştuğunu görenler sevgilisi sandı ancak yanındaki kadın kızı Lal'di...

23.04.2022 - 09:05 |
Sadettin Saran'ın sevgilisi değil kızı...

Sadettin Saran önceki gün Bebek’teydi. Şıklığıyla dikkat çeken iş insanı, genç bir kadınla el ele objektife yansıdı.

İkiliyi görenler sevgili olduklarını düşündü. Oysa Saran’ın yanındaki kadın, 25 yaşındaki kızı Lal’den başkası değildi.

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