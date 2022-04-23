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MagazinEce Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı
HaberlerMagazin Haberleri Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı
• 23 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:

Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile kahvecide sohbet ederken görüntülendi. Muhabirleri görünce uyardı: “Aile dostumuz, yanlış bir şey yazmayın.”

• 23 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı
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Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken önceki gün bir alışveriş merkezindeydi.

2Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken objektife yansıyan ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu: “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.”

3KİRALANAN EV DAVALIK OLDU

KİRALANAN EV DAVALIK OLDU

Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini açıklamış, “Kim ne haksızlık, dolandırıcılık yaptıysa, kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaklar” şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

4Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Erken, evle ilgili sorular karşısında “Dava süreci var. Avukatım gerekli açıklamayı yapacaktır” demekle yetindi.

5Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin sorularını geri çevirmiş, “Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum” diyerek lüks aracına binip uzaklaşmıştı.

6HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırmıştı.

7Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etmişti.

8Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Sunucu, bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" demişti.

9Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

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