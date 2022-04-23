Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı

Oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken objektife yansıyan ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu: “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.”