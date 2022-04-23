• 23 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile görüntülendi, muhabirleri uyardı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından zor günler geçiren Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile kahvecide sohbet ederken görüntülendi. Muhabirleri görünce uyardı: “Aile dostumuz, yanlış bir şey yazmayın.”
• 23 Nisan 2022 - 08:55 • Son Güncelleme:
1
Avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken önceki gün bir alışveriş merkezindeydi.
2
Oyuncu Eren Hacısalihoğlu ile bir kahvecide sohbet ederken objektife yansıyan ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu: “Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak’ın da çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur.”
3
4
6
7
Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etmişti.