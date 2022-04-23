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MagazinBestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'
HaberlerMagazin Haberleri Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'
• 23 Nisan 2022 - 08:23 • Son Güncelleme:

Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'

Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir (29), yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntü vermemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynayan ünlü oyuncu ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu, bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Özdemir, mutluluğunu paylaştı.

• 23 Nisan 2022 - 08:23 • Son Güncelleme:
1Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum
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Geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermemişti. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıkmıştı.

2Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

Basın mensuplarının görüntü almaması amacıyla beyefendinin yardımcısının, kameraların önüne geçip, gazetecileri engellemeye çalışması dikkat çekmişti. Bestemsu Özdemir’in yanındaki kişinin mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenilmişti. Durdu, ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermemişti.

3Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

Muhabirlerin “Bestemsu Hanım ile beraberdiniz, bizi görür görmez kaçtınız. Hayırlı olsun yeni ilişkiniz” sözlerine sessiz kalan Serkan Mehmet Durdu, hızlıca mekanın arka kapısına yönelmişti.

4BU KEZ KAÇMADILAR

BU KEZ KAÇMADILAR

Mutlu birliktelikleri devam eden Bestemsu Özdemir ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu geçtiğimiz günlerde Bebek’te bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi. Ünlü çift, bu kez basın mensuplarının karşısına el ele çıktı.

5Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikiliden güzel oyuncu, “İlişkimiz yaklaşık iki-üç ay önce başladı” ifadelerini kullandı.

6ŞANS BENDEN YANA

"ŞANS BENDEN YANA"

Daha önce 'Meryem', 'İçerde', 'Akrep', 'Kara Para Aşk' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında "Aşktan yana yüzüm gülmüyor" açıklamasını soran muhabirlere yanıt verdi.

7Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

Özdemir, “Sanırım bu sefer aradığım aşkı buldum, şans bu sefer benden yana gibi oldu” dedi.

8Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

Daha fazla soru kabul etmeyen ikili kendilerini bekleyen araçlarına binip “İyi akşamlar" şeklinde konuştu.

9İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN

"İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN"

Birkaç ay önce Hülya Avşar’ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleriyle ilgili konuşan Özdemir, "Son derece haklı bence Hülya Avşar. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" ifadelerini kullanmıştı.

10Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı İlk kez el ele... Sanırım bu sefer aşkı buldum

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Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'

Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'