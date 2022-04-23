Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'

"İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN"

Birkaç ay önce Hülya Avşar’ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleriyle ilgili konuşan Özdemir, "Son derece haklı bence Hülya Avşar. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" ifadelerini kullanmıştı.