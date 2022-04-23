Bestemsu Özdemir ve sevgilisi bu kez kaçmadı! İlk kez el ele... 'Sanırım bu sefer aşkı buldum'
Sadi Türker Dağdelen'den ayrılan Bestemsu Özdemir (29), yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz haftalarda birlikte görüntü vermemek için gazetecilerle köşe kapmaca oynayan ünlü oyuncu ve sevgilisi Serkan Mehmet Durdu, bir mekandan çıkarken el ele görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Özdemir, mutluluğunu paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de bir balıkçıda yeni sevgilisiyle yemek yiyen Bestemsu Özdemir, basın mensupları fark edince, mekanın otoparkından kaçtı ve görüntü vermemişti. Erkek arkadaşı da mekandan apar topar çıkmıştı.
Basın mensuplarının görüntü almaması amacıyla beyefendinin yardımcısının, kameraların önüne geçip, gazetecileri engellemeye çalışması dikkat çekmişti. Bestemsu Özdemir’in yanındaki kişinin mobilya üreticisi Serkan Mehmet Durdu olduğu öğrenilmişti. Durdu, ilişkileriyle ilgili sorulara cevap vermemişti.
"İLİŞKİDE KRİTERİM ADAM OLSUN"
Birkaç ay önce Hülya Avşar’ın, "Sosyal medyayı aktif kullanan sevgili istemiyorum" sözleriyle ilgili konuşan Özdemir, "Son derece haklı bence Hülya Avşar. Sürekli fotoğraf çekilip, koyan erkek bana itici geliyor. Benim ilişkideki kriterim adam olsun, insan olsun" ifadelerini kullanmıştı.