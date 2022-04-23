Mehmet Dinçlerler'den korumasına sert uyarı! Çiftin ortasına geçti ve...
Yakın zamanda nikâh masasına oturması beklenen Hadise-Mehmet Dinçlerler çifti, 'koruma' gerginliği ile gündeme geldi. İş insanı, görüntü alınmasını engellemeye çalışan korumasını sert bir şekilde uyardı. Neşesi bir hayli yerinde olan şarkıcı, çok konuşulan evlilik teklifi yüzüğü, birlikte klip çekeceği Murda ve her adımı olay olan Aleyna Tilki hakkında konuştu.
Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Karaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler’in koruması, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.
"HERKES CESUR OLMALI"
“Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı yabancı şarkıyı nasıl buldunuz?” sorusu yöneltilen Hadise “Destekliyorum Aleyna’yı. Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Bizim de çok yoğun sürecimiz oldu Mehmet ile, hem iş hem tatil, çok seyahat ettik. Aleyna çok güzel işler yapıyor. Çok cesur biri, onu destekliyorum ve alkışlıyorum. Cesur olmak kötü bir şey değil, çok güzel bir şey. Herkes cesur olmalı" dedi.
Dinçerler'in sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifinde bir detay çok konuşulmuştu. 34 yaşındaki iş insanının romantik teklif için güzel şarkıcıya 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı. Dinçerler, bu haber sonrası şirketinin borçlarından dolayı gündeme gelmişti. Evlilik teklifi sırasında hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.
DİNÇERLER'E 'SOYADI' SORUSU
"David-Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Anne Peltz’in soyadını aldı. Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu?” sorusunu yönelttiği Mehmet Dinçerler, yanıt vermemeyi tercih etti. Ünlü çift, muhabirlere teşekkür ederek, kendilerini bekleyen araca bindiler. Hüseyin Altun/Milliyet