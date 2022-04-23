Mehmet Dinçlerler'den korumasına sert uyarı! Çiftin ortasına geçti ve...

"HERKES CESUR OLMALI"

“Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı yabancı şarkıyı nasıl buldunuz?” sorusu yöneltilen Hadise “Destekliyorum Aleyna’yı. Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Bizim de çok yoğun sürecimiz oldu Mehmet ile, hem iş hem tatil, çok seyahat ettik. Aleyna çok güzel işler yapıyor. Çok cesur biri, onu destekliyorum ve alkışlıyorum. Cesur olmak kötü bir şey değil, çok güzel bir şey. Herkes cesur olmalı" dedi.