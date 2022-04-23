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MagazinMehmet Dinçlerler'den korumasına sert uyarı! Çiftin ortasına geçti ve...
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• 23 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:

Mehmet Dinçlerler'den korumasına sert uyarı! Çiftin ortasına geçti ve...

Yakın zamanda nikâh masasına oturması beklenen Hadise-Mehmet Dinçlerler çifti, 'koruma' gerginliği ile gündeme geldi. İş insanı, görüntü alınmasını engellemeye çalışan korumasını sert bir şekilde uyardı. Neşesi bir hayli yerinde olan şarkıcı, çok konuşulan evlilik teklifi yüzüğü, birlikte klip çekeceği Murda ve her adımı olay olan Aleyna Tilki hakkında konuştu.

• 23 Nisan 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Mehmet Dinçlerlerden korumasına sert uyarı Çiftin ortasına geçti ve...
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Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Karaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler’in koruması, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

2Mehmet Dinçlerlerden korumasına sert uyarı Çiftin ortasına geçti ve...

Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan koruma, iş insanını da gerdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, gitmesini istedi.

3HADİSENİN YÜZÜ GÜLÜYOR

HADİSE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Maldivler'de mi evleneceksiniz?” sorusu üzerine kahkaha attı. Hayli neşeli olduğu görülen Hadise, “Mehmet Bey’i desteklemek için mi fotoğraf paylaştınız?” sorusuna da kahkahayla karşılık verdi.

4MURDA AÇIKLAMASI

MURDA AÇIKLAMASI

'Murda' lakaplı rapçi Önder Doğan, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 2 ay hapis cezası almıştı.

5Mehmet Dinçlerlerden korumasına sert uyarı Çiftin ortasına geçti ve...

Murda’ya desteğini belirten Hadise, “Ben Murda’nın arkasındayım. Müzik özgürlük demektir. Arkadaşım, dostum, yakında da birlikte klibimizi çekeceğiz” dedi.

6HERKES CESUR OLMALI

"HERKES CESUR OLMALI"

“Aleyna Tilki’nin yeni çıkardığı yabancı şarkıyı nasıl buldunuz?” sorusu yöneltilen Hadise “Destekliyorum Aleyna’yı. Her şeyi sosyal medyadan paylaşmak zorunda değiliz. Bizim de çok yoğun sürecimiz oldu Mehmet ile, hem iş hem tatil, çok seyahat ettik. Aleyna çok güzel işler yapıyor. Çok cesur biri, onu destekliyorum ve alkışlıyorum. Cesur olmak kötü bir şey değil, çok güzel bir şey. Herkes cesur olmalı" dedi.

7YÜZÜĞÜ KAYBETMEKTEN NEDEN KORKAYIM

"YÜZÜĞÜ KAYBETMEKTEN NEDEN KORKAYIM?"

Basın mensuplarının “Yüzüğünüz çok beğeniliyor kaybetmekten korkuyor musunuz?“ sorusunu ise ünlü popçu, “Hayır, neden korkayım" şeklinde cavapladı.

8Mehmet Dinçlerlerden korumasına sert uyarı Çiftin ortasına geçti ve...

Dinçerler'in sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifinde bir detay çok konuşulmuştu. 34 yaşındaki iş insanının romantik teklif için güzel şarkıcıya 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı. Dinçerler, bu haber sonrası şirketinin borçlarından dolayı gündeme gelmişti. Evlilik teklifi sırasında hediye ettiği tektaşın, Dinçerler Ailesi’nde krize neden olduğu iddia edilmişti.

9DİNÇERLERE SOYADI SORUSU

DİNÇERLER'E 'SOYADI' SORUSU

"David-Victoria Beckham çiftinin oğulları Brooklyn Beckham’ın eşi Nicola Anne Peltz’in soyadını aldı. Sizin de böyle bir düşünceniz olur mu?” sorusunu yönelttiği Mehmet Dinçerler, yanıt vermemeyi tercih etti. Ünlü çift, muhabirlere teşekkür ederek, kendilerini bekleyen araca bindiler. Hüseyin Altun/Milliyet

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