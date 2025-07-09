Zonguldak'ta 8 köy karantinaya alındı!

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Çaycuma’da ise 8 köy bu karantinaya dahil edildi. Alınan bilgilere göre, Merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde büyükbaş hayvanlarda çıkan şap hastalığı nedeniyle köy dahil olmak üzere 10 kilometrelik alanda karantina kapsamına alındı.

Buna göre karantinaya alınan köylerde belli oldu. Çaycuma'da ise 8 köy karantina kapsamına alındı. Çaycuma'da Dağüstü, Dağüstü-Hatipler, Erenköy, Esenlik, Kalaycıoğlu, Kayabaşı, Sipahiler, Şeyhoğlu ve Yeşilyurt köyleri karantina bölgesi ilan edildi. Karantinaya alınmasıyla birlikte bu köylerde de büyükbaş hayvan giriş-çıkışı ile canlı hayvan satışı ise geçtiğimiz günlerde Tarım Orman Bakanlığı tarafından açıklanan genelge kapsamında yasaklandı.