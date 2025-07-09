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Zonguldak'ta 8 köy karantinaya alındı!

09.07.2025 - 14:58Güncellenme Tarihi:
Zonguldak'ta 8 köy karantinaya alındı!

Zonguldak Merkeze bağlı Kaleoğlu Köyü’nde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle Kaleoğlu köyü ve çevresine bağlı olan 10 kilometrelik alandaki köylerde karantina altına alındı.

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Çaycuma’da ise 8 köy bu karantinaya dahil edildi. Alınan bilgilere göre, Merkeze bağlı Kaleoğlu köyünde büyükbaş hayvanlarda çıkan şap hastalığı nedeniyle köy dahil olmak üzere 10 kilometrelik alanda karantina kapsamına alındı.

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Buna göre karantinaya alınan köylerde belli oldu. Çaycuma'da ise 8 köy karantina kapsamına alındı. Çaycuma'da Dağüstü, Dağüstü-Hatipler, Erenköy, Esenlik, Kalaycıoğlu, Kayabaşı, Sipahiler, Şeyhoğlu ve Yeşilyurt köyleri karantina bölgesi ilan edildi. Karantinaya alınmasıyla birlikte bu köylerde de büyükbaş hayvan giriş-çıkışı ile canlı hayvan satışı ise geçtiğimiz günlerde Tarım Orman Bakanlığı tarafından açıklanan genelge kapsamında yasaklandı.

Zonguldakta 8 köy karantinaya alındı

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