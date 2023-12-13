Yüksek kâr vaadiyle milyon dolarlık vurgun iddiası

İstanbul'da bir bankada çalışan Ü.G.'nin yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Çevresindekilere ilk olarak yüzde 5 kar vadeden Ü. G. daha fazla para getirmeleri sonucunda kar vaadinin yüzde 6, yüzde 7'ya çıkacağını söyledi. Şüpheli Ü.G.'nin 2022 yılında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı. Ü.G. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Mağdurlar adına suç duyurularında bulunan avukat Abdullah Bişaroğlu, "Ü.G.etrafındaki insanlardan çeşitli miktarlarda paralar toplayarak yüksek kar vaadinde bulundu. Akabinde de bu paraları alarak ortalıktan kayboldu. 100 milyon doların üzerinde bir paranın şahsa havale edildiğini biliyoruz. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz" dedi.