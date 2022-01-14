YSK tek tek aÃ§Ä±kladÄ± Ä°ÅŸte seÃ§ime girecek partiler...

YSK tek tek açÄ±kladÄ±! Ä°ÅŸte seçime girecek partiler...
YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) ilk yapÄ±lacak seÃ§ime katÄ±lmaya hak kazanan partileri aÃ§Ä±kladÄ±. Resmi Gazeteâ€™nin MÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda, seÃ§ime katÄ±lacak partilerin isimleri belli oldu. Buna gÃ¶re, 24 parti seÃ§imlere katÄ±lma yeterliliÄŸine sahip. Ä°ÅŸte detaylar...
Resmi Gazete'nin MÃ¼kerrer sayÄ±sÄ±nda aktarÄ±lan bilgiye gÃ¶re, seÃ§ime katÄ±lacak partilerin isimleri belli oldu.
Ä°ÅžTE SEÃ‡Ä°ME KATILACAK 24 PARTÄ°!
SeÃ§ime katÄ±lma hakkÄ±na sahip siyasi partiler ÅŸunlar olacak:
1- Adalet ve KalkÄ±nma Partisi,
2-Anavatan Partisi,
3- BaÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rkiye Partisi,
4- BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi,
5- Cumhuriyet Halk Partisi
6- Demokrasi ve AtÄ±lÄ±m Partisi,
7- Demokratik Sol Parti,
8- Demokrat Parti,
9- Emek Partisi,
10- Gelecek Partisi,
11- GenÃ§ Parti,
12- HalklarÄ±n Demokratik Partisi,
13- HÃ¼r Dava Partisi,
14- Ä°yi Parti,
15- Millet Partisi,
16- MilliyetÃ§i Hareket Partisi,
17- Muhafazakar YÃ¼kseliÅŸ Partisi,
18- Saadet Partisi,
19- SOL Parti,
20- TÃ¼rkiye Ä°ÅŸÃ§i Partisi,
21- TÃ¼rkiye KomÃ¼nist Hareketi,
22- TÃ¼rkiye KomÃ¼nist Partisi,
23- Vatan Partisi
24- Yeniden Refah Partisi
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