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Yangınla mücadelede flaş hamle! Bakanlık duyurdu

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır" denildi.

04.01.2022 - 10:25 |
Yangınla mücadelede flaş hamle! Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele için uçak alımı konusunda ihale sürecinin başladığını bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2022 yılında orman yangınlarıyla mücadele edebilmek amacıyla; 5 adet amfibik uçak, 5 adet büyük tanker uçak, 10 adet küçük tanker uçak ve 55 helikopterden oluşacak hava gücü için ihale süreci Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılmıştır.

5 adet amfibik uçak satın alınması için Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Amfibik yangın söndürme uçaklarının sipariş üzerine üretilen özel uçaklar olması sebebiyle, uçaklar tedarik edilene kadar kiralama usulü ile hizmet alınmaya devam edilecektir."

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