Valilik uyardı: Sıcaklıklar düşüyor kar geliyor, zirai don riskine dikkat

30.04.2026 - 19:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

Karabük Valiliği, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek, yüksek kesimlerde kar yağışı, buzlanma ve zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan meteorolojik değerlendirmeye göre, halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak düşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

"Yüksek Kesimlerde Kar ve Buzlanma Bekleniyor"

Açıklamada, yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, ancak sıcaklıklardaki düşüşle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Özellikle rakımı yüksek bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Düşük sıcaklıkların tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, "Düşük sıcaklıklar nedeniyle yüksek kesimlerde yerel zirai don riski bulunmaktadır. Hazırlanan sıcaklık tahminlerinin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Valilik, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurgularken, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması çağrısında bulundu.

