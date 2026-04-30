Meteoroloji'den Ordu için kuvvetli yağış ve yükseklerde kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 1 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinden sonra yağışların yağmura dönüşeceği, 1100 rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edildi.

Beklenen yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine dikkat çekildi.