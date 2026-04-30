Konya Hava Durumu: Yağış ve Serin Günler Başlıyor! Konya'da 5 günlük hava durumu tahminleri
Konya'da hava durumu, yeni günlere hava değişimiyle giriyor. Hava durumu kent genelinde yakından takip edilirken vatandaşların en çok sorduğu sorular öne çıkıyor: Konya’da yağmur yağacak mı? Konya’da hava nasıl? Yapılan değerlendirmelere göre Konya’da hava durumu önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin bir seyir izleyecek. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıklarda dikkat çekici bir düşüş bekleniyor.
Konya merkezinde gün boyunca çok bulutlu bir gökyüzü hâkim. Yer yer görülen yağmur geçişleriyle birlikte hava serin hissediliyor. Gün içinde sıcaklıklar nispeten ılımlı olsa da akşam ve gece saatlerinde belirgin bir serinleme yaşanıyor. Rüzgârın genellikle hafif esmesi, nem oranının ise zaman zaman yükselmesi bekleniyor.
KONYA’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Tahminlere göre Konya’da yağmur özellikle önümüzdeki birkaç gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Yağışların bazı günlerde kısa süreli, bazı günlerde ise gün geneline yayılması bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi planlamalarda hem de tarımsal faaliyetlerde dikkatli olunmasını gerektiriyor.
KONYA’DA HAVA NASIL OLACAK?
Genel tabloya bakıldığında Konya’da hava nasıl? sorusunun yanıtı önümüzdeki günler için netleşiyor: yağışlı, bulutlu ve serin. Bahar aylarının değişken yapısı nedeniyle günlük hava durumu takip edilerek plan yapılması öneriliyor.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Önümüzdeki günler için Konya hava durumu beklentisi şu şekilde:
1. Gün: Çok bulutlu, yer yer yağmurluEn düşük: 10°C – En yüksek: 22°C
2. Gün: Yağmurlu ve serinEn düşük: 9°C – En yüksek: 14°C
3. Gün: Aralıklı yağmur, bulutluEn düşük: 8°C – En yüksek: 12°C
4. Gün: Çok bulutlu, serin havaEn düşük: 6°C – En yüksek: 11°C
5. Gün: Bulutlu, gece soğukEn düşük: 4°C – En yüksek: 11°C
Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesi, gece saatlerinde ise soğuk havanın daha fazla hissedilmesi bekleniyor.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Uzmanlar, özellikle gece saatlerindeki sıcaklık düşüşüne dikkat çekiyor. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar ve çiftçiler için serin hava önemli bir risk oluşturabilir. Sabah erken saatlerde bazı noktalarda pus ve sis görülmesi ihtimali de bulunuyor.