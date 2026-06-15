SON DAKİKA: Ece İrtem neden hayatını kaybetti? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir? Ece İrtem hasta mıydı? Ne zaman hayatını kaybetti? Ece İrtem'in rol aldığı film ve diziler

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ECE İRTEM KİMDİR?



Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan İrtem, kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.



Sanat eğitimi geçmişi sayesinde hem sahne hem de ekran performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek kariyerinde önemli bir yükseliş yakalamıştı.