SON DAKİKA: Ece İrtem neden hayatını kaybetti? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem kimdir? Ece İrtem hasta mıydı? Ne zaman hayatını kaybetti? Ece İrtem'in rol aldığı film ve diziler
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ece İrtem hayatını kaybetti. Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Ece İrtem, geniş kitlelerce beğenilen bir oyuncuydu. Peki Ece İrtem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece İrtem neden hayatını kaybetti? Ünlü oyuncu hasta mıydı? Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı hangi film ve dizilerde rol almıştı? İşte oyuncunun kariyeri, hayatı ve ölümüyle ilgili merak edilen tüm detaylar...
Son dakika haberine göre "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle tanınan oyuncu Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti. Avukatı tarafından yapılan açıklama sevenlerini yasa boğdu. Peki Ece İrtem hasta mıydı, neden hayatını kaybetti. Ece İrtem kimdir? İşte ani bir ölümle aramızdan ayrılan Ece İrtem'in hayatına dair merak edilen tüm soruların cevapları...
İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da konuya ilişkin açıklama yaptı.
Saat 12.00 sıralarında İrtem'in annesiyle kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun, "İlk belirlemelere göre, kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz." dedi.
Soruşturmanın devam ettiğini belirten Gökkoyun, "Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum." açıklamasında bulundu.
ECE İRTEM HASTA MIYDI?
Ece İrtem'in ciddi bir hastalık nedeniyle tedavi gördüğüne veya sağlık durumunun kötü olduğuna dair kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Oyuncu hakkında ortaya atılan sağlık iddiaları doğrulanmış değil.
BİR GÜN ÖNCE YENİ YAŞINI KUTLADI
Oyuncunun ani vefatı sanat camiası ve sevenlerini yasa boğarken, ortaya çıkan bir detay da yürekleri dağladı.
Ece İrtem'in, hayatını kaybetmeden bir gün önce yeni yaşını kutladığı ve kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine sosyal medya hesabından teşekkür ettiği öğrenildi.
ECE İRTEM KİMDİR?
Ece İrtem, 1991 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olan başarılı oyuncu, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine televizyon dizileriyle başlayan İrtem, kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri haline geldi.
Sanat eğitimi geçmişi sayesinde hem sahne hem de ekran performanslarıyla dikkat çeken oyuncu, farklı karakterlere hayat vererek kariyerinde önemli bir yükseliş yakalamıştı.
ECE İRTEM'İN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Başarılı oyuncu kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Ece İrtem'in öne çıkan yapımları şunlar:
Kızılcık Şerbeti – Işıl
Sandık Kokusu – Hande
Mahsun J – Nükhet
Aile – Cansın
Yasak Elma – Meriç
Mahkum – Ferda
Bay Yanlış – Gizem Sezer
Payitaht Abdülhamid – Robina
Yeni Gelin – Afet
Kertenkele
Paramparça
Şeref Meselesi
O Hayat Benim
Kaçak Gelinler
Zengo (Sinema Filmi)
Meraklı Adamın 10 Günü (Film)